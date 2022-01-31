Bir Zamanlar Çukurova'ya yeni karakterler gelecek mi? Hikaye değişecek mi? Ölümlerin dinmediği diziden kimler geldi kimler geçti...

Gözyaşlarının dinmediği Bir Zamanlar Çukurova'dan giden gidene... ATV'nin sevilen dizisinde ayrılıklar peş peşe yaşandı. Son olarak da Saniye ve Gülten'in gidişi herkesi gözyaşlarına boğdu. Diziden kimler geldi kimler geçti sizler için haberimizde derledik. Her bölümüyle reytingleri alt üst eden Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümlerinde bundan sonra neler olacağı merak konusu oldu. Giden oyuncuların yerine kimlerin geleceği, hikayenin değişip değişmeyeceği de merak edilenler arasında yer alıyor.
HEYECANLA BEKLENEN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın oynadığı Bir Zamanlar Çukurova dizinin merakla beklenen 122. bölüm fragmanı yayında.
Yeni bölüm fragmanında, Züleyha, ''Bu cinayet Abdülkadir'in yanına kalmayacak.'' derken Fikret, Abdülkadir'in evini basarak onu kaçırdı.
Çolak Ağa'nın, ''Önce Hanımağa'dan başlayacağım. Onu öyle bir köşeye sıkıştıracağım ki ne o Fikret denen sarı saçlı herif ne de o Mehmet Kara kurtarabilecek.'' sözleri dikkati çekti.
Abdülkadir'i kaçıran Fikret, ''Ya konuşursun ya ölürsün. Bu kadar basit ama bu gece asıl soru şu; Ben katil miyim?'' dedikten sonra tetiği çekmesi herkesi şoke etti.
DİZİDEN KİMLER AYRILDI?
Bir Zamanlar Çukurova dizisine daha önce Vahide Perçin, Uğur Güne, Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Esra Dermancıoğlu, Melike İpek Yalova, Hande Soral ve Kerem Alışık veda etmişti.
Son olarak da geçtiğimiz hafta Selin Yeninci ve Selin Genç diziden ayrıldı. İki önemli ismin ekranlara vedası dizideki hikayeyi değiştirecek mi yeni bölümde belli olacak.