Bir Zamanlar Çukurova'ya yeni karakterler gelecek mi? Hikaye değişecek mi? Ölümlerin dinmediği diziden kimler geldi kimler geçti...

HEYECANLA BEKLENEN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın oynadığı Bir Zamanlar Çukurova dizinin merakla beklenen 122. bölüm fragmanı yayında.

Yeni bölüm fragmanında, Züleyha, ''Bu cinayet Abdülkadir'in yanına kalmayacak.'' derken Fikret, Abdülkadir'in evini basarak onu kaçırdı.

Çolak Ağa'nın, ''Önce Hanımağa'dan başlayacağım. Onu öyle bir köşeye sıkıştıracağım ki ne o Fikret denen sarı saçlı herif ne de o Mehmet Kara kurtarabilecek.'' sözleri dikkati çekti.

Abdülkadir'i kaçıran Fikret, ''Ya konuşursun ya ölürsün. Bu kadar basit ama bu gece asıl soru şu; Ben katil miyim?'' dedikten sonra tetiği çekmesi herkesi şoke etti.