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    • Magazin
    • 01.02.2022 11:12
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    • 01.02.2022 11:12
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    Bir Zamanlar Çukurova'ya yeni karakterler gelecek mi? Hikaye değişecek mi? Ölümlerin dinmediği diziden kimler geldi kimler geçti...

    Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümü 3 Şubat Perşembe günü yayınlanacak dizide geçtiğimiz bölümde Saniye ve Gülten hazin bir sonla hayatını kaybetmişti. Karakterlerin ölümü izleyiciyi üzerken, yerine yeni karakterlerin gelip gelmeyeceği merak edildi. Bu zamana kadar diziye kimlerin veda ettiğini haberimizde derledik. İşte 122. bölüm fragmanı ve fenomen dizide hafızalara kazınan o oyuncular...

    Bir Zamanlar Çukurova’ya yeni karakterler gelecek mi?

    Gözyaşlarının dinmediği Bir Zamanlar Çukurova'dan giden gidene... ATV'nin sevilen dizisinde ayrılıklar peş peşe yaşandı. Son olarak da Saniye ve Gülten'in gidişi herkesi gözyaşlarına boğdu. Diziden kimler geldi kimler geçti sizler için haberimizde derledik. Her bölümüyle reytingleri alt üst eden Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümlerinde bundan sonra neler olacağı merak konusu oldu. Giden oyuncuların yerine kimlerin geleceği, hikayenin değişip değişmeyeceği de merak edilenler arasında yer alıyor.

    HEYECANLA BEKLENEN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

    Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın oynadığı Bir Zamanlar Çukurova dizinin merakla beklenen 122. bölüm fragmanı yayında.

    Yeni bölüm fragmanında, Züleyha, ''Bu cinayet Abdülkadir'in yanına kalmayacak.'' derken Fikret, Abdülkadir'in evini basarak onu kaçırdı.

    Çolak Ağa'nın, ''Önce Hanımağa'dan başlayacağım. Onu öyle bir köşeye sıkıştıracağım ki ne o Fikret denen sarı saçlı herif ne de o Mehmet Kara kurtarabilecek.'' sözleri dikkati çekti.

    Abdülkadir'i kaçıran Fikret, ''Ya konuşursun ya ölürsün. Bu kadar basit ama bu gece asıl soru şu; Ben katil miyim?'' dedikten sonra tetiği çekmesi herkesi şoke etti.

    DİZİDEN KİMLER AYRILDI?

    Bir Zamanlar Çukurova dizisine daha önce Vahide Perçin, Uğur Güne, Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Esra Dermancıoğlu, Melike İpek Yalova, Hande Soral ve Kerem Alışık veda etmişti.

    Son olarak da geçtiğimiz hafta Selin Yeninci ve Selin Genç diziden ayrıldı. İki önemli ismin ekranlara vedası dizideki hikayeyi değiştirecek mi yeni bölümde belli olacak.

        YENİ OYUNCULAR KATILACAK MI?

        Ayrılan oyuncular düşünüldüğünde, diziye yeni isimlerin katılması bekleniyor. Sevilen dizi ile ilgili nasıl bir karar alınacağı zamanla ortaya çıkacak.

        BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 121. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Çukurova iki acı ölümle yasa boğulur. Geçirdikleri talihsiz kaza sonucunda Saniye ve Gülten hayata gözlerini yumar. Tüm Çukurova Saniye ve Gülten'i son yolculuğuna uğurlarken cenazede gözyaşları sel olur.

        Eşini ve doğmamış bebeğini kaybeden Çetin büyük bir acıyla sınanırken, hem eşini hem kız kardeşini kaybeden Gaffur ise Üzüm'le başbaşa kalır.

        Çolak'ın gelişi Çukurova'da dengeleri değiştirir. Vahap, ağabeyi Abdülkadir'in yanından ayrılıp Çolak'ın tarafına geçerken; Hakan ve Fikret, Çolak'ın huğlara müdahalesine karşı elbirliği yapar. Çolak'ın mekanını basan Fikret ve Hakan, silah çekip gözdağı vermeye kalkınca Çolak Ağa öfkeden çılgına döner.

        Fekeli'yi Abdülkadir'in öldürdüğünü öğrenen Fikret'in gözü döner. Kendisinden gizledikleri için Lütfiye ve Züleyha'ya sert çıkarken, Abdülkadir'e amcasını öldürmenin bedelini ödetmeye kalkar. Abdülkadir'in peşine düşen Fikret'in önünde kimse duramaz.
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        Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'ya yeni karakterler gelecek mi? Hikaye değişecek mi? Ölümlerin dinmediği diziden kimler geldi kimler geçti...
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