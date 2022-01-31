Mehmet Dinçerler'le evlilik hazırlığı yapan Hadise’nin sosyal medyasını gören şoke oldu! ‘Büyük aşk bitti mi’ derken gerçek ortaya çıktı

İkilinin, Kadir Gecesi'ni denk geldiği için bu tarihi seçtiği belirtildi. Nikâh işlemlerine ve düğün hazırlıklarına da başladığı konuşulan Hadise ve sevgilisinin, bu tarihin kendilerine daha uygun ve hayırlı olacağına karar verdiği öne sürüldü.