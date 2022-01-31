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    • Magazin
    • 31.01.2022 20:50
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    • 31.01.2022 20:52
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    Mehmet Dinçerler'le evlilik hazırlığı yapan Hadise’nin sosyal medyasını gören şoke oldu! ‘Büyük aşk bitti mi’ derken gerçek ortaya çıktı

    Mehmet Dinçerler'le evlilik hazırlığı yapan Hadise’nin sosyal medyasını gören şoke oldu! Oyuncu Kaan Yıldırım ile yollarını ayırdıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler’le yeni bir aşka yelken açan Hadise, geçen haftalarda sevgilisinin evlilik teklifine ‘evet’ yanıtını vermişti. Daha sonra ise müstakbel görümcesinin düğün törenine katılan Hadise için ‘Aileye girdi’ yorumları yapılmıştı. Çift aşklarına doludizgin devam ederken Hadise’nin sosyal medya hesabındaki bir detay akıllara ‘Büyük aşk bitti mi’ sorusunu akıllara getirdi. İşte ayrıntılar...

    Hadise cephesinde flaş gelişme! ‘Büyük aşk bitti mi’

    Oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile sürpriz bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin evlilik teklifine 'Evet' diyen Hadise magazin gündemine bomba gibi düştü.

    36 yaşındaki popçu, evlilik yolunda ilk adımı attığı Mehmet Dinçerler ile kardeşi Tuğba Dinçerler'in düğününe de katılarak 'Aileye girdi' dedirtti.

    Takip eden günlerde ise çiftin düğün tarihlerine karar verdikleri ileri sürüldü. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in, 27 Nisan'da nikâh masasına oturacağı iddia edildi.

        İkilinin, Kadir Gecesi'ni denk geldiği için bu tarihi seçtiği belirtildi. Nikâh işlemlerine ve düğün hazırlıklarına da başladığı konuşulan Hadise ve sevgilisinin, bu tarihin kendilerine daha uygun ve hayırlı olacağına karar verdiği öne sürüldü.

        SOSYAL MEDYADA KAFA KARIŞTIRAN DETAY!
        Çift aşklarına doludizgin devam ederken Hadise'nin sosyal medya hesabındaki bir detay akıllara 'Büyük aşk bitti mi' sorusunu akıllara getirdi.

        Geçen günlerde Mehmet Dinçerler'i Instagram hesabında takibe alan Hadise'nin sevgilisini takip etmediği görüldü.

            Bir tek kendi markasını takip eden Hadise'nin Mehmet Dinçerler'i takipten çıktığını düşünenler 'Büyük aşk bitti mi', 'Nazar değdi' yorumlarında bulundu.

            GERÇEK BAŞKA ÇIKTI!
            Ancak kısa bir süre sonra Mehmet Dinçerler'in sosyal medya hesabını kapattığı ortaya çıktı.

            Sosyal medyayı aktif kullanan Dinçerler'in bu hamlesi ise yine kafaları karıştırdı. Bunun üzerine tüm gözler Hadise ile Mehmet Dinçerler'e çevrildi.
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                Haberler Magazin Mehmet Dinçerler'le evlilik hazırlığı yapan Hadise’nin sosyal medyasını gören şoke oldu! ‘Büyük aşk bitti mi’ derken gerçek ortaya çıktı
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