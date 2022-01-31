Mehmet Dinçerler'le evlilik hazırlığı yapan Hadise’nin sosyal medyasını gören şoke oldu! ‘Büyük aşk bitti mi’ derken gerçek ortaya çıktı

Oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile sürpriz bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin evlilik teklifine 'Evet' diyen Hadise magazin gündemine bomba gibi düştü.
36 yaşındaki popçu, evlilik yolunda ilk adımı attığı Mehmet Dinçerler ile kardeşi Tuğba Dinçerler'in düğününe de katılarak 'Aileye girdi' dedirtti.
Takip eden günlerde ise çiftin düğün tarihlerine karar verdikleri ileri sürüldü. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in, 27 Nisan'da nikâh masasına oturacağı iddia edildi.