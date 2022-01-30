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    • Magazin
    • 31.01.2022 09:51
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    • 31.01.2022 09:53
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    2022 Survivor All Star'da Nisa ve Ogeday'ın Sude Mert açıklaması nedir? Survivor Mert ve Sude sevgili mi, aşk iddiaları doğru mu?

    2022 Survivor All Star'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Survivor yeni bölümde Mert "Nisa ve Ogeday Sude ve beni hoş olmayan durumlara düşürdüler." ifadelerine yer verdi. Peki, Survivor Mert ve Sude sevgili mi, aşk iddiaları doğru mu? 2022 Survivor All Star'da Nisa ve Ogeday'ın Sude Mert açıklaması nedir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Survivor Mert ve Sude sevgili mi, aşk iddiaları doğru mu?

    Survivor All Star'da bu akşam çetrefilli olaylar yaşanıyor. Survivor Mert ve Sude arasında yaşanan gelişmeler izleyicinin dikkatini çekti. Özellikle Nisa ve Ogeday'ın atıfları akşama damga vuracak. Survivor yeni bölümde Mert'in "Nisa ve Ogeday Sude ve beni hoş olmayan durumlara düşürdüler." dediği görüldü. Bu da akıllarda soru işareti bıraktı. Peki, Survivor Mert ve Sude sevgili mi, aşk iddiaları doğru mu? 2022 Survivor All Star'da Nisa ve Ogeday'ın Sude Mert açıklaması nedir? İşte tüm gelişmeler!

    Survivor Mert ve Sude ile ilgili gelişmeler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da Nisa ve Ogeday'ın söylemleri dikkat çekti. Sonrasında ise Mert ile yaşanan anlar fragmana damga vurdu. Sude'nin ise gözyaşları yer aldı. Peki Survivor Mert ve Sude olayı nedir?

    Sude ve Mert olayı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Survivor yeni bölüm fragmanında Mert'in "Nisa ve Ogeday Sude ve beni hoş olmayan durumlara düşürdüler." dediği görülüyor. Nisa ile Mert arasında yaşanan gerilimde Mert, "Senin her olduğun yerde bir şey çıkıyor farkında mısın? Kaos çıkıyor" dedi.

        Aycan'ın 'Ogeday ve sen ayıp ettiniz' sözlerine Nisa 'Ben gözümün önünde gördüm Aycan" cevabını veriyor. Mert, "Ben gözümün önünde gördüklerimi anlatayım mı Nisa ister misin?" dedi.

        Nisa Mert'i kast ederek "O kendi yalanları içinde öyle bir boğulacak ki şimdi kimse onu çıkaramaz oradan" sözlerini kullanıyor.

        Fragmanda Sude'nin gözyaşlarına bozulduğu görülüyor.

        Survivor Gönüllüler takımında yarışan Ogeday ise konseyde açıklama yaptı. Ogeday, "Bildiğim bir şeyi söylemek zaten kolay değildi. Ben de hepsini söylemeyemedim. Eğer ki kendi de ismi gibi Mert ise bunu açık bir şekilde söyler" ifadelerini kullandı.
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