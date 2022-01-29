Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan isim apar topar yuvaya geri dönüyor! Gidişiyle yas havası hakim olmuştu!

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Hünkar Yaman karakteriyle gönüllere taht kuran Vahide Perçin'in yeni sezonda hangi projede yer alacağı netleşti. Bilindiği üzere son olarak dizinin 70. bölümünde düşmanı Behice tarafından bıçaklanarak öldürülen Hünkar Yaman karakterini canlandıran Vahide Perçin'in yeni projesi belli oldu. Perçin yine Bir Zamanlar Çukurova'nın yapım şirketi TİMS&B'nin yapımcılığını üstlendiği bir projede rol alacak. Ünlü oyuncunun hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmezken gelen kulis bilgilerine göre dizinin güçlü bir kadın hikayesini anlatacağı öğrenildi. İzleyiciler şimdi heyecanla bu yapımın yayınlanacağı tarihi bekliyor.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakteriyle izleyici karşısına çıkan Vahide Perçin 1 yıldan fazla bir süredir bu yana herhangi bir projede yer almamıştı.