Survivor böyle ifşa oldu Acun Ilıcalı sır gibi saklasa da görüntüler ele düştü! All-Starlar böyle yakalandı o iddiası resmen çürüdü... Tv 8'in fenomen yarışma programı Survivor All-Star, bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video ile sallanıyor. Son yılların iddialı yarışmacılarının yer aldığı Survivor 2022 All-star kendisine özellikle sosyal medyada sıkça yer buluyor ve genellikle ifşalarla gündeme geliyor. Onlardan biri olan bu video kısa sürede olay yarattı. İşte detaylar...