Survivor böyle ifşa oldu Acun Ilıcalı sır gibi saklasa da görüntüler ele düştü! All-Starlar böyle yakalandı o iddiası resmen çürüdü... Tv 8'in fenomen yarışma programı Survivor All-Star, bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video ile sallanıyor. Son yılların iddialı yarışmacılarının yer aldığı Survivor 2022 All-star kendisine özellikle sosyal medyada sıkça yer buluyor ve genellikle ifşalarla gündeme geliyor. Onlardan biri olan bu video kısa sürede olay yarattı. İşte detaylar...
Survivor 2022 bu sezon da yarışmacılar arasında yaşanan rekabet, sürekli değişen dengeler ve kavgalar sebebiyle adından söz ettiriyor.