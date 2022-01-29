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    • Magazin
    • 29.01.2022 12:09
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    • 29.01.2022 12:09
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    Survivor böyle ifşa oldu Acun Ilıcalı sır gibi saklasa da görüntüler ele düştü! All-Starlar böyle yakalandı o iddiası resmen çürüdü

    TV 8'in fenomen yarışma programı Survivor, 15 Ocak'ta başlayan All-Star sezonuyla ekrana damgasını çoktan vurdu bile. Henüz ilk haftalardan kavgaların başladığı programla birlikte hemen ifşalar da başladı. 2005 yılından bu yana Türkiye'de yayınlanan Survivor'ın en büyük iddialarından biri yarışmacıların dış dünya ile iletişiminin tamamen kesilmesiydi. Ancak gelin görün ki, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir video ile bu iddia çürümüş oldu. İşte sosyal medyayı sallayan o video.

    Survivor böyle ifşa oldu

    Survivor böyle ifşa oldu Acun Ilıcalı sır gibi saklasa da görüntüler ele düştü! All-Starlar böyle yakalandı o iddiası resmen çürüdü... Tv 8'in fenomen yarışma programı Survivor All-Star, bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video ile sallanıyor. Son yılların iddialı yarışmacılarının yer aldığı Survivor 2022 All-star kendisine özellikle sosyal medyada sıkça yer buluyor ve genellikle ifşalarla gündeme geliyor. Onlardan biri olan bu video kısa sürede olay yarattı. İşte detaylar...

    Survivor, pazartesi, salı, çarşamba, cumartesi ve pazar günleri TV 8'de saat 20.00'de ekrana geliyor.

    Survivor 2022 bu sezon da yarışmacılar arasında yaşanan rekabet, sürekli değişen dengeler ve kavgalar sebebiyle adından söz ettiriyor.

        Son yedeklerin de kadroya dahil olacağı Survivor All-Star sosyal medyada yayılan bir video ile gündeme geldi.

        Sosyal medyada paylaşılan bir video Survivor hakkında sürpriz iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

        Dün sosyal medyada bir kişi tarafından paylaşılan videoda Dominik Cumhuriyeti'nde Ünlüler takımı yarışmacılarının bir kamyonda şehir içerisinde dolaştığı görüldü.

            Bu paylaşımın ardından yarışmacıların ıssız adada kalıp kalmadığı sorgulanırken programda sık sık dile getirilen dış dünya ile iletişimin kesildiği yönündeki iddialar da çürümüş oldu.

            Öte yandan Survivor'da bir anda ortadan kaybolan Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç ve Sema Aydemir uzun bir aradan sonra parkurlara geri dönüyor.
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            Haberler Magazin Survivor böyle ifşa oldu Acun Ilıcalı sır gibi saklasa da görüntüler ele düştü! All-Starlar böyle yakalandı o iddiası resmen çürüdü
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