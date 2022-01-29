Hande Erçel ve Kerem Bürsin Demet Özdemir yüzünden mi ayrıldı olanlar oldu! Daha önce adı aşk dedikodusuna karıştı ama ilk kez... Magazin gündeminin gözde aşıkları Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in ayrılıkları magazin gündemine damgasını vurdu. Özellikle sosyal medya kullanıcılarının bayıldığı Hande Erçel ile Kerem Bürsin çiftinin neden ayrıldığı merak konusu. Çiftten ayrılığa dair bir açıklama gelmezken, ortaya atılan iddialar en az ayrılık kadar ilginç. İşte ayrılıktaki Demet Özdemir faktörü.