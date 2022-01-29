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    • Magazin
    • 29.01.2022 15:09
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    • 29.01.2022 15:09
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    Hande Erçel ve Kerem Bürsin Demet Özdemir yüzünden mi ayrıldı olanlar oldu! Daha önce adı aşk dedikodusuna karıştı ama ilk kez...

    Rol aldıkları dizide tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in ayrıldıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sosyetenin gözde aşıklarının dizi setlerinde başlayan aşkı yakından takip ediliyor, attıkları her adım magazin manşetlerini süslüyordu. Evlilik haberleri beklenen sevgililerden gelen ayrılık haberi herkesi şaşırtmıştı. Hande Erçel'in çevresine 'kesin olarak bitti' dediği iddia edilirken herkes Hande Erçel ve Kerem Bürsin neden ayrıldı merak ediyor. Ortaya atılan Demet Özdemir iddiası ise hayli ilginç.

    Hande Erçel ve Kerem Bürsin Demet Özdemir yüzünden mi ayrıldı?

    Hande Erçel ve Kerem Bürsin Demet Özdemir yüzünden mi ayrıldı olanlar oldu! Daha önce adı aşk dedikodusuna karıştı ama ilk kez... Magazin gündeminin gözde aşıkları Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in ayrılıkları magazin gündemine damgasını vurdu. Özellikle sosyal medya kullanıcılarının bayıldığı Hande Erçel ile Kerem Bürsin çiftinin neden ayrıldığı merak konusu. Çiftten ayrılığa dair bir açıklama gelmezken, ortaya atılan iddialar en az ayrılık kadar ilginç. İşte ayrılıktaki Demet Özdemir faktörü.

    Rol aldıkları dizide tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen çiftten hayranlarına sürpriz bir haber geldi.

    Erçel ve Bürsin'in geçtiğimiz hafta yollarını ayırdığı öğrenildi. İddiaya göre Kerem Bürsin, Erçel'le barışmak için yakın çevresini devreye sokarken Hande Erçel'in arkadaşlarına "Artık geri dönüş yok, tamamen bitti" dediği söyleniyor.

        Hande Erçel, geçen hafta ablası Gamze Erçel'in doğum gününü kutlamak için Sapanca'ya gitmesi ve sevgilisi Kerem Bürsin'in doğum gününe katılmaması hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı.

        KEREM BURSİN VE DEMET ÖZDEMİR'İN DİJİTAL PROJESİ KRİZE NEDEN OLDU

        Öte yandan aynı menajerlik şirketiyle çalışan ikiliden Demet Özdemir'in bütün işlerin önce Hande Erçel'e gitmesinden dolayı kıskançlık yaşadığı iddia edilmişti. Demet Özdemir'in Hande Erçel'i sosyal medyadan takipten çıkması "Kıskanıyor" iddialarını güçlendirmişti.

        Bir önceki gün ise yeni bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Demet Özdemir ve Kerem Bürsin, dijital platformda yayınlanacak bir dizide başrolü paylaşacak.

            HANDE ERÇEL: BENİM NEDEN HABERİM YOK?

            Özdemir'le aynı projede olacağını gazetelerden öğrenen Hande Erçel'in ise sinirlendiği ve evine gelen sevgilisi Kerem Bürsin'e "Benim niye haberim yok? Bunu gazetelerden mi öğrenecektim" diyerek kızdığı öğrenildi.

            Magazin kulislerinde konuşulanlara göre; "Benim de haberim yoktu. yeni öğrendim" cevabı veren Bürsin'in, Hande Erçel'le aralarının bu nedenle açıldığı öne sürülüyor.
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