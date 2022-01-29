Hande Erçel ve Kerem Bürsin Demet Özdemir yüzünden mi ayrıldı olanlar oldu! Daha önce adı aşk dedikodusuna karıştı ama ilk kez... Magazin gündeminin gözde aşıkları Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in ayrılıkları magazin gündemine damgasını vurdu. Özellikle sosyal medya kullanıcılarının bayıldığı Hande Erçel ile Kerem Bürsin çiftinin neden ayrıldığı merak konusu. Çiftten ayrılığa dair bir açıklama gelmezken, ortaya atılan iddialar en az ayrılık kadar ilginç. İşte ayrılıktaki Demet Özdemir faktörü.
Rol aldıkları dizide tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen çiftten hayranlarına sürpriz bir haber geldi.
Erçel ve Bürsin'in geçtiğimiz hafta yollarını ayırdığı öğrenildi. İddiaya göre Kerem Bürsin, Erçel'le barışmak için yakın çevresini devreye sokarken Hande Erçel'in arkadaşlarına "Artık geri dönüş yok, tamamen bitti" dediği söyleniyor.