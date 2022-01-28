Yalnız Kurt oyuncuları ve karakterleri kimdir? Yalnız Kurt dizisi nerede çekiliyor, konusu ne?

ATV'nin Yalnız Kurt dizisi ilk bölümüyle bu akşam izleyicisinin beğenisine sunulacak. Sinegraf Fim imzalı dizi hakkında bir çok soru gündeme geldi. Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu ise Murat Koca ve Alper Erze'nin yazdığı Yalnız Kurt'un oyuncu kadrosu, konusu ve nerede çekildiği merak ediliyor. Peki Yalnız Kurt dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Yalnız Kurt oyuncuları kimler? İşte diziye dair tüm bilgiler...

YALNIZ KURT 1. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, 28 Ocak saat 20:00'da izleyicisiyle buluşuyor. Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük heyecan yaratan dizi Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanıyor.

YALNIZ KURT KONUSU NEDİR?

Yeni dizi Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuyor. Darbeleri, büyük ihanetleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alan dizi bu yönüyle dikkat çekiyor. Yalnız Kurt, Türkiye'de yaşanan güncel gelişmeleri konu ediniyor.

Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister! Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer. Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur.

Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir.

YALNIZ KURT DİZİSİ OYUNCULAR VE KARAKTERLERİ

Cihan Ünal - Davut Bahadır (Kumandan)

Ben Davut Bahadır… Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.

Hasan Denizyaran - Altay Kurtoğlu

Adım Altay Kurtoğlu… Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.

Damla Colbay - Esra Türkmen

Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.