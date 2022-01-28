Yalnız Kurt 1. bölüm izle! ATV - Yalnız Kurt ilk bölüm izleme linki! Osman Sınav'dan kanlı örgütlere, mitolojiye ışık tutacak hikaye!

Beklenen gün geldi çattı. Aylardır merakla beklenen Yalnız Kurt dizisi bu akşam ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Cihan Ünal, Damla Colbay, Hasan Denizyaran, Polat Bilgin ve Murat Han gibi önemli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalnız Kurt dizisinde heyecan tam gaz devam ediyor. Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak. İlk bölümünde yer alan aksiyon ve dövüş sahneleri şimdiden akıllara kazındı. Yalnız Kurt dizisinin ilk bölüm izleme linki yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. İşte Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği Yalnız Kurt dizisinin 1. bölümünde yaşananlar...
İşte Yalnız Kurt ilk bölüm izleme seçenekleri;
İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister! Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer.
Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur. Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir.