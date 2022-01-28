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    • Magazin
    • 28.01.2022 22:52
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    • 28.01.2022 22:55
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    Yalnız Kurt 1. bölüm izle! ATV - Yalnız Kurt ilk bölüm izleme linki! Osman Sınav'dan kanlı örgütlere, mitolojiye ışık tutacak hikaye!

    Akşam kuşağını yakından takip eden izleyiciler Yalnız Kurt 1. bölüm için nefeslerini tutmuştu. ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla daha ilk bölümünde fırtına gibi esti. Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği Yalnız Kurt dizisi bu akşam Atv ekranlarında 1. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanan Altay, ona yol gösteren yaşayan "ihtiyar" Davut Bahadır ve silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım isteyen Esra, izleyiciyi ekranlara çekmeyi başardı. Öte yandan kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler Yalnız Kurt dizisinin ilk bölüm izleme linkini yoğun bir şekilde araştımaya başladı. İşte Yalnız Kurt fırtınasının 1. bölüm izleme seçeneği haberimizde...

    takvim.com.tr
    Yalnız Kurt 1. bölüm izle!

    Beklenen gün geldi çattı. Aylardır merakla beklenen Yalnız Kurt dizisi bu akşam ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Cihan Ünal, Damla Colbay, Hasan Denizyaran, Polat Bilgin ve Murat Han gibi önemli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalnız Kurt dizisinde heyecan tam gaz devam ediyor. Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak. İlk bölümünde yer alan aksiyon ve dövüş sahneleri şimdiden akıllara kazındı. Yalnız Kurt dizisinin ilk bölüm izleme linki yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. İşte Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği Yalnız Kurt dizisinin 1. bölümünde yaşananlar...

    İşte Yalnız Kurt ilk bölüm izleme seçenekleri;

    YALNIZ KURT 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister! Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer.

    Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur. Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir.

    Yalnız Kurt 2. bölüm fragmanı yayınlandı

        YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLERDİR?
        Cihan Ünal (Davud)
        Hasan Denizyaran (Altay)
        Damla Colbay (Esra)
        Murat Han (Doğan)
        Kürşat Alnıaçık (Viking)
        Polat Bilgin (Nizam)
        Hilmi Özçelik (Ahmet)
        Göktan Oktay Göztepe (Akif)

        CİHAN ÜNAL (DAVUT BAHADIR (KUMANDAN)

        Ben Davut Bahadır... Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.

        HASAN DENİZYARAN (ALTAY KURTOĞLU)

        Adım Altay Kurtoğlu... Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.

            DAMLA COLBAY (ESRA TÜRKMEN)

            Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.

            Dizi için seçilen yüzü yıpranmamış genç oyuncular, hikayenin inandırıcılığına büyük katkı sağlıyor. Diyeceğim o ki, bu akşam televizyon tarihimizdeki bir milada, bir dönüm noktasına tanıklık etmek için saat 20.00'de Atv ekranları başında olun.

            Ön gösterimde Osman Sınav, "Bu diziyi, daha önce yaptığınız dizilerden ayıran en önemli özelliğini tek kelime ile özetleyebilir misiniz?" sorusuna, "Mitoloji" dedi. Gerçekten de özellikle ilk 15 dakikadaki lirik ve destansı anlatım, hafiften tempoyu düşürüyor gibi görünse de izleyiciye hikayenin mitolojik eksenini aktarmayı amaçlıyor. Ve sürprizler... Her bölümde öyle ters köşelere yatacağız ki, başımız dönecek.
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            Yalnız Kurt 1. bölüm izle!
            Haberler Magazin Yalnız Kurt 1. bölüm izle! ATV - Yalnız Kurt ilk bölüm izleme linki! Osman Sınav'dan kanlı örgütlere, mitolojiye ışık tutacak hikaye!
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