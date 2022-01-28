Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm fragmanı: Alayını katakulliye getirdi! Fena ters köşe yapıp canını sıkacak

atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşam yayınlanan bölümünde Saniye ve Gülten'in ölümüyle ilçede gözyaşları sel oldu aktı. Saniye ve Gülten'in ölüm haberini alan Gaffur büyük bir şok yaşadı ve feryatları can yaktı. Öte yandan Çolak Ağa'nın gelişiyle dengeler değişmeye başlarken ağanın adamları köylülere saldırınca Hakan ve Fikret çileden çıkarak mekanını bastı. İkili herkesin gözleri önünde Çolak Ağa'yı tehdit etti. Son sahnede Fikret amcası Fekeli'yi öldüren kişinin Abdülkadir olduğunu öğrendi. Şimdi seyirciler tarafından Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor.

SANİYE VE GÜLTEN HAYATA GÖZLERİNİ YUMUYOR

Çukurova iki acı ölümle yasa boğulur. Geçirdikleri talihsiz kaza sonucunda Saniye ve Gülten hayata gözlerini yumar. Tüm Çukurova Saniye ve Gülten'i son yolculuğuna uğurlarken cenazede gözyaşları sel olur.