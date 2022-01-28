ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt bu akşam ekran macerasına başladı ve oyuncuları ile ilgili araştırmalar hızlandı. En dikkat çeken isimler Yalnız Kurt Davut Bahadır karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Cihan Ünal yer alıyor ve hayatına dair bilgiler de merak ediliyor. Peki, Yalnız Kurt Davut Bahadır kimdir, gerçek ismi ne? Yalnız Kurt'un Kumandan Davut Bahadır'ı Cihan Ünal kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte detaylar!
YALNIZ KURT DAVUT BAHADIR KİMDİR?
Ben Davut Bahadır… Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.
CİHAN ÜNAL KİMDİR?
Cihan Ünal 22 Ocak 1946 tarihinde Taşköprü, Kastamonu'da dünyaya geldi. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Cihan Ünal ilkokulu Tosya ve Kırıkkale'de okudu. Ortaokulu Ankara Cebeci Ortaokulu'nda tamamlayan Cihan Ünal liseyi Kurtuluş Lisesi'nde bitirdi.
Sana hayatına çok küçük yaşta başlayan Cihan Ünal 1960-1964 yıllarında Ankara Radyosu'nun Çocuk Kulübü'nde, eğitim programları ve radyo tiyatrolarında çocuk seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.
Ankara Radyosu'nda çalıştığı yıllarda çocuk tiyatrosu ve özel tiyatrolarda amatör olarak oyunculuk yapan Cihan Ünal 1962 yılında Ankara Halkevi'nde tiyatro kurslarına katıldı. Ankara Halkevi'nde oyunculuk da yapan Cihan Ünal, Nüzhet Şenbay, Nurettin Sevin, Suat Taşer, Haldun Marlalı ve Mahir Canova'dan eğitim aldı. Ayrıca Suat Taşer'in yönettiği Öteye Doğru başlıklı oyunda başrolde oynadı. 1963-1964 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarında küçük rollerde görev aldı. 1964 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi.
Cihan Ünal 1969'da konsevatuvarın tiyatro bölümününde mezun oldu ve aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. İlk sinema deneyimi 1971 yılında Damdaki Kemancı filminde oynayarak elde etti. İkinci defa oynadığı sinema filmi ilk Türk korku klasiklerinden olan Şeytan oldu. 1971-1973 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünde Cüneyt Gökçer'in asistanlığını yaptı. 1973 - 1982 yıllarında yine aynı okulda öğretim görevlisi olarak diksiyon, mimik, rol ve sahne derslerine girdi.