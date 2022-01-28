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    • Magazin
    • 28.01.2022 20:21
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    • 28.01.2022 20:22
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    Yalnız Kurt Davut Bahadır kimdir, gerçek ismi ne? Yalnız Kurt'un Kumandan Davut Bahadır'ı Cihan Ünal kaç yaşında, nereli, evli mi?

    atv ekranlarının merakla beklenen dizisi Yalnız Kurt bu akşam izleyici karşısına çıktı. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla ilk bölümde izleyiciyi etkileyen Yalnız Kurt Türkiye'nin önemli olaylarına ışık tutuyor. Özellikle bazı karakterler hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Yalnız Kurt Davut Bahadır kimdir, gerçek ismi ne? Yalnız Kurt'un Kumandan Davut Bahadır'ı Cihan Ünal kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte detaylar!

    Yalnız Kurt Davut Bahadır kimdir, gerçekte var mı? Yalnız Kurt’un Davut Bahadar’ı Cihan Ünal kimdir, kaç yaşında ve evli mi?

    ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt bu akşam ekran macerasına başladı ve oyuncuları ile ilgili araştırmalar hızlandı. En dikkat çeken isimler Yalnız Kurt Davut Bahadır karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Cihan Ünal yer alıyor ve hayatına dair bilgiler de merak ediliyor. Peki, Yalnız Kurt Davut Bahadır kimdir, gerçek ismi ne? Yalnız Kurt'un Kumandan Davut Bahadır'ı Cihan Ünal kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte detaylar!

    YALNIZ KURT DAVUT BAHADIR KİMDİR?

    Ben Davut Bahadır… Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.

    CİHAN ÜNAL KİMDİR?

    Cihan Ünal 22 Ocak 1946 tarihinde Taşköprü, Kastamonu'da dünyaya geldi. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Cihan Ünal ilkokulu Tosya ve Kırıkkale'de okudu. Ortaokulu Ankara Cebeci Ortaokulu'nda tamamlayan Cihan Ünal liseyi Kurtuluş Lisesi'nde bitirdi.

    Sana hayatına çok küçük yaşta başlayan Cihan Ünal 1960-1964 yıllarında Ankara Radyosu'nun Çocuk Kulübü'nde, eğitim programları ve radyo tiyatrolarında çocuk seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.

    Ankara Radyosu'nda çalıştığı yıllarda çocuk tiyatrosu ve özel tiyatrolarda amatör olarak oyunculuk yapan Cihan Ünal 1962 yılında Ankara Halkevi'nde tiyatro kurslarına katıldı. Ankara Halkevi'nde oyunculuk da yapan Cihan Ünal, Nüzhet Şenbay, Nurettin Sevin, Suat Taşer, Haldun Marlalı ve Mahir Canova'dan eğitim aldı. Ayrıca Suat Taşer'in yönettiği Öteye Doğru başlıklı oyunda başrolde oynadı. 1963-1964 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarında küçük rollerde görev aldı. 1964 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi.

    Cihan Ünal 1969'da konsevatuvarın tiyatro bölümününde mezun oldu ve aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. İlk sinema deneyimi 1971 yılında Damdaki Kemancı filminde oynayarak elde etti. İkinci defa oynadığı sinema filmi ilk Türk korku klasiklerinden olan Şeytan oldu. 1971-1973 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünde Cüneyt Gökçer'in asistanlığını yaptı. 1973 - 1982 yıllarında yine aynı okulda öğretim görevlisi olarak diksiyon, mimik, rol ve sahne derslerine girdi.

        Cihan Ünal 1982 yılında British Council bursu ve Ankara Devlet Tiyatroları bilgi- görgü hakkı ile Londra'ya gitti. Londra'da Ulusal Kraliyet Tiyatrosu ve Royal Shakespeare Company'de çeşitli provalara katılarak eğitimini devam ettirdi. Yine Londra'da misafir eğitmen olarak Kraliyet Dramatik Sanatlar Akademisi'nde bulundu. 1983 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1987-2000 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde rol, diksiyon, mimik ve sahne dersleri verdi.

        1992 British Council ve Royal Shakespeare Company'nin davetlisi olarak Stratford'da ses ve nefes seminerlerine katıldı. 1997'de özel bir diksiyon ve spikerlik kursunda öğretmenlik yaptı. 1999 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde oyunculuk ve diksiyon derslerine girdi. 2000 yılından beri görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda, 2001 yılında tiyatro anasanat dalı başkanı oldu.

        Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Hepşen Akar'ın kardeşi olan Cihan Ünal, ilk evliliğini Sabiha Tarhan ile yaptı. Bu evlilikten Irmak adında bir kızı oldu. İkinci evliliğini ise Mine filminin setinde tanıştığı Türkân Şoray ile yaptı. Bu evlilikten Yağmur adında bir kızı daha oldu.

        Cihan Ünal, İngiltere merkezli Centre for Performance Research ve Tiyatro Oyuncuları Derneği üyesidir.

        CİHAN ÜNAL'IN FİLMLERİ

        Damdaki Kemancı - 1971
        Şeytan - 1974
        Yargıç ve Celladı - 1975
        Gül ve Bülbül - 1977
        IV. Murat -1980
        Kuruluş - Osmancık -1987
        Herhangi Bir Kadın
        Seni Kalbime Gömdüm
        Mine
        Seni Seviyorum
        Bir Kadın Bir Hayat
        İhtiras Fırtınası
        Bir Sevgi İstiyorum
        Körebe
        O Kadın
        Gazap Rüzgarları
        Kalbimdeki Düşman
        Gece Dansı Tutsakları
        Kadın İsterse - 2004-2006
        Muhteşem Yüzyıl Kösem - 2016
        Söz - Büyük Bey - 2017
        Bir Mucize Olsun - 2018
        Kafalar Karışık - Ünal - 2018
        Yalnız Kurt - Davut Bahadır - 2022- (Yakında)
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