Alayını katakulliye getirdi! Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm fragmanı: Fena ters köşe yapıp canını sıkacak!

Perşembe akşamları çok konuşulan sahneleriyle ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam gerçekler birer birer ortaya çıkmaya başladı. Çukurova'ya Haşmet Çolak'ın gelmesiyle tüm dengeleri baştan aşağı değiştirirken Gülten ve Saniye'nin ölümü büyük bir hüzne neden oldu. Köylüye yapılanları duyan Fikret ve Hakan, Çolak Ağa'nın mekanını bastı. Gülten ve Saniye'nin toprağa verildiği anlarda gözyaşları sel olurken Gaffur intikamları için yemin etti. Seyirciler bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere odaklandı. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

SANİYE VE GÜLTEN HAYATA GÖZLERİNİ YUMUYOR

Çukurova iki acı ölümle yasa boğulur. Geçirdikleri talihsiz kaza sonucunda Saniye ve Gülten hayata gözlerini yumar. Tüm Çukurova Saniye ve Gülten'i son yolculuğuna uğurlarken cenazede gözyaşları sel olur.