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    • Magazin
    • 28.01.2022 10:30
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    • 28.01.2022 10:30
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    Alayını katakulliye getirdi! Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm fragmanı: Fena ters köşe yapıp canını sıkacak!

    atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşam yayınlanan bölümünde Saniye ve Gülten'in ölümüyle ilçede gözyaşları sel oldu aktı. Saniye ve Gülten'in ölüm haberini alan Gaffur büyük bir şok yaşadı ve feryatları can yaktı. Öte yandan Çolak Ağa'nın gelişiyle dengeler değişmeye başlarken ağanın adamları köylülere saldırınca Hakan ve Fikret çileden çıkarak mekanını bastı. İkili herkesin gözleri önünde Çolak Ağa'yı tehdit etti. Son sahnede Fikret amcası Fekeli'yi öldüren kişinin Abdülkadir olduğunu öğrendi. Şimdi seyirciler tarafından Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Perşembe akşamları çok konuşulan sahneleriyle ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam gerçekler birer birer ortaya çıkmaya başladı. Çukurova'ya Haşmet Çolak'ın gelmesiyle tüm dengeleri baştan aşağı değiştirirken Gülten ve Saniye'nin ölümü büyük bir hüzne neden oldu. Köylüye yapılanları duyan Fikret ve Hakan, Çolak Ağa'nın mekanını bastı. Gülten ve Saniye'nin toprağa verildiği anlarda gözyaşları sel olurken Gaffur intikamları için yemin etti. Seyirciler bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere odaklandı. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

    SANİYE VE GÜLTEN HAYATA GÖZLERİNİ YUMUYOR

    Çukurova iki acı ölümle yasa boğulur. Geçirdikleri talihsiz kaza sonucunda Saniye ve Gülten hayata gözlerini yumar. Tüm Çukurova Saniye ve Gülten'i son yolculuğuna uğurlarken cenazede gözyaşları sel olur.

    Eşini ve doğmamış bebeğini kaybeden Çetin büyük bir acıyla sınanırken, hem eşini hem kız kardeşini kaybeden Gaffur ise Üzüm'le başbaşa kalır.

    ÇOLAK AĞA'NIN GELİŞİ DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR

    Çolak'ın gelişi Çukurova'da dengeleri değiştirir. Vahap, ağabeyi Abdülkadir'in yanından ayrılıp Çolak'ın tarafına geçerken; Hakan ve Fikret, Çolak'ın huğlara müdahalesine karşı elbirliği yapar.

        Çolak'ın mekanını basan Fikret ve Hakan, silah çekip gözdağı vermeye kalkınca Çolak Ağa öfkeden çılgına döner.

        FİKRET İÇİN İNTİKAM ZAMANI

        Fekeli'yi Abdülkadir'in öldürdüğünü öğrenen Fikret'in gözü döner.

        Kendisinden gizledikleri için Lütfiye ve Züleyha'ya sert çıkarken, Abdülkadir'e amcasını öldürmenin bedelini ödetmeye kalkar.
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            Haberler Magazin Alayını katakulliye getirdi! Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm fragmanı: Fena ters köşe yapıp canını sıkacak!
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