28 Ocak Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Yemekteyiz bu hafta 15 bin TL ödülü kim aldı?

Yemekteyiz'de bugün haftanın finalinde 15 bin TL tutarındaki ödülü hangi yarışmacının kazandığı büyük bir heyecanla araştırılmaya başlandı. Zuhal Topal'ın sunumuyla tv8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan yarışma programında birinci olan isim yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. 5 yarışmacı büyük ödüle kavuşmak için tüm hünerlerini mutfakta sergiledi. Peki, 28 Ocak 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Yemekteyiz bu hafta 15 bin TL ödülü kim aldı? İştekonu hakkında merak edilenler...