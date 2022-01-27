Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 27.01.2022 10:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.01.2022 10:48
    ABONE OL

    Eymen Uçar kimdir? Eymen Uçar’ın babası kim? Ece Erken’in oğlu Eymen Uçar kaç yaşında, doğum tarihi nedir?

    Magazin gündemine bomba gibi düşen Ece Erken’in hayatına dair bilgiler merak edilirken oğlu Eymen Uçar hakkında detaylar da araştırılmaya başlandı. Ece Erken’in 7 aylık yeni eşi, Beşiktaş eski yöneticisi ve avukatlık yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu dün gece uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını kaybetti ve herkes şaşkına döndü. Bu gelişme üzerine Ece Erken ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki Eymen Uçar’ın babası kim? Ece Erken’in oğlu Eymen Uçar kaç yaşında, doğum tarihi nedir?

    takvim.com.tr
    Eymen Uçar kimdir?

    Eymen Uçar kimdir? Eymen Uçar'ın babası kim? Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar kaç yaşında, doğum tarihi nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ünlü sunucu Ece Erken'in yeni eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı nedeniyle yaşamını yitirmesi gündemde bomba etkisi yaratırken Ece Erken ve oğlu da dahil olmak üzere hayatına dair tüm bilgileri öğrenmek isteyenler merakla araştırmalar yapar oldu. İşte detaylar...

    EYMEN UÇAR KİMDİR? ECE ERKEN'İN OĞLU EYMEN UÇAR'IN BABASI KİM?

    Serkan Uçar ile 2014-2015 yılları arasında evli kalan Erken'in, 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu.

    ECE ERKEN KİMDİR?

    11 Mayıs 1978'de Çorlu'da doğan Ece Erken sunucu ve oyuncu.Baba tarafı Samsunludur. Babası subay olduğundan dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'ni bitirdi.Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı. Sonra Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te çalıştı. Ardından İstanbul'a geldi ve Kral TV'de işe başladı. Kral TV'den sonra Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştı. Televizyonculukta işe ilk Star TV'de başladı. Daha sonra Kanal 6, Number One TV, Genç TV'de çalıştı. Ayrıca 4 yıl Show TV'de program yaptı.

        2000 yılında TGRT kanalında Nilgün dizisinde başrolde oynadı. 2002 yılında Aşk ve Gurur dizisinde rol aldı. 2003'te Lise Defteri adlı dizide Nil rolünde oynadı.atv'de Mavi Şeker adlı programın sunuculuğunu yaptı, fakat program 2009 yılı sonunda reyting nedeniyle ekranlara veda etti. atv'de Enbe Orkestrası ile birlikte Enbeyaz Geceler adlı programın sunuculuğunu yaptı. FOX TV'de Aç Aç Kazan adlı programı sundu. 2011 yılında Kanaltürk'te Davut Güloğlu ile Hayata Gülerken adlı eğlence programını, ardından Beyaz TV'de yayımlanan Tatlım Benim adlı programı sundu. 2015-2017 yılları arasında ile TRT 1'de yayımlanan İyi Fikir programının sunuculuğunu yaptı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yılın ilk MGK’sı toplanıyor!
        Haberler Magazin Eymen Uçar kimdir? Eymen Uçar’ın babası kim? Ece Erken’in oğlu Eymen Uçar kaç yaşında, doğum tarihi nedir?
            SON DAKİKA