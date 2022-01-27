Eymen Uçar kimdir? Eymen Uçar'ın babası kim? Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar kaç yaşında, doğum tarihi nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ünlü sunucu Ece Erken'in yeni eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı nedeniyle yaşamını yitirmesi gündemde bomba etkisi yaratırken Ece Erken ve oğlu da dahil olmak üzere hayatına dair tüm bilgileri öğrenmek isteyenler merakla araştırmalar yapar oldu. İşte detaylar...
EYMEN UÇAR KİMDİR? ECE ERKEN'İN OĞLU EYMEN UÇAR'IN BABASI KİM?
Serkan Uçar ile 2014-2015 yılları arasında evli kalan Erken'in, 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu.
ECE ERKEN KİMDİR?
11 Mayıs 1978'de Çorlu'da doğan Ece Erken sunucu ve oyuncu.Baba tarafı Samsunludur. Babası subay olduğundan dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'ni bitirdi.Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı. Sonra Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te çalıştı. Ardından İstanbul'a geldi ve Kral TV'de işe başladı. Kral TV'den sonra Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştı. Televizyonculukta işe ilk Star TV'de başladı. Daha sonra Kanal 6, Number One TV, Genç TV'de çalıştı. Ayrıca 4 yıl Show TV'de program yaptı.