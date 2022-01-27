Eymen Uçar kimdir? Eymen Uçar’ın babası kim? Ece Erken’in oğlu Eymen Uçar kaç yaşında, doğum tarihi nedir?

ECE ERKEN KİMDİR?

11 Mayıs 1978'de Çorlu'da doğan Ece Erken sunucu ve oyuncu.Baba tarafı Samsunludur. Babası subay olduğundan dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'ni bitirdi.Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı. Sonra Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te çalıştı. Ardından İstanbul'a geldi ve Kral TV'de işe başladı. Kral TV'den sonra Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştı. Televizyonculukta işe ilk Star TV'de başladı. Daha sonra Kanal 6, Number One TV, Genç TV'de çalıştı. Ayrıca 4 yıl Show TV'de program yaptı.