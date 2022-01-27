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    • Magazin
    • 28.01.2022 11:42
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    • 28.01.2022 11:42
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    Diş macunu reklamında oynadı tacizler başladı! Kemal Kahraman kimdir? Ezgi Mola Kemal Kahraman olayı nedir?

    Şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde başrol oynayan Ezgi Mola'nın başına hiç tahmin edemeyeceği bir olay geldi. Tam 6 yıl önce bir diş macunu reklamı çekildi ve reklamda Ezgi Mola'nın arkasında Kemal Kahraman isimli bir kişi yer aldı. Reklamda Ezgi Mola ile beraber poz veren Kemal Kahraman daha sonra ünlü oyuncuya musallat oldu. Peki Kemal Kahraman kimdir? Ezgi Mola Kemal Kahraman olayı nedir? İşte 2016 yılında yaşanan o olayın ayrıntıları...

    Kemal Kahraman kimdir?

    Ünlü oyuncu Ezgi Mola 6 yıl önce diş macunu reklamında oynadı başı derde girdi. Reklam çekiminde yer alan Kemal Kahraman adlı kişinin yıllarca taciz ve tehditine maruz kaldığını belirten Mola soluğu karakolda aldı. Peki Kemal Kahraman kimdir? Ezgi Mola ve Kemal Kahraman olayı nedir ve Ezgi Mola neden şikayetçi oldu? İşte olayın detayları...

    KEMAL KAHRAMAN EZGİ MOLA OLAYI NEDİR?

    Sosyal medya bu olayı konuşuyor. Ezgi Mola'ya destek mesajları yağıyor. Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola şimdilerde sapığı ile uğraşıyor.

    Mola yıllar önce bir diş macunu reklamında oynadı. Çekimlerde Mola ile poz veren Kemal Kahraman isimli şahıs daha sonra sık sık Mola'yı takip etmeye başladı.

    İddiaya göre 2016 yılında bir oyununa gelen Kahraman, kendisini tanıttı ve çiçek verdi. Kahraman daha sonra Ezgi Mola'nın tüm oyunlarına gelmeye başladı.

    KEMAL KAHRAMAN KİMDİR?

    Daha önce reklam afişinde Ezgi Mola ile yer alan Kemal Kahraman'ın müzikle ilgilendiği bilinmekte. Oyuncunun karşısına tekrar tekrar çıkan Kahraman, bir gün Mola'ya "Bir şey konuşmak istiyorum" dedi.

    Ezgi Mola "Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?" diyerek tersledi. Kemal Kahraman Ezgi Mola otomobile bindiğinde üzerine doğru yürüdü ve "Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni. Gününü göreceksin" diyerek kaportayı tekmeledi.

    Mola'nın şikayeti sonrası savcılık, "Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim" diyen Ezgi Mola'yı haklı buldu ve Kemal Kahraman'a iki ay uzaklaştırma kararı verdi. Oyuncu Ezgi Mola, Kemal Kahraman ile daha önce bir diş macunu reklam filminin afişinde beraber yer almıştı.

        EZGİ MOLA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        29 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ezgi Mola, baba tarafından aslen Malatya'lıdır. Lise eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk üzerine eğitim almaya başlamıştır. Lisede öğrencilik zamanlarında da Müjdat Gezen Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan isim ardından eğitimlerine devam etmiştir.

        Ezgi Mola'nın ilk televizyon deneyimi yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Karate Can dizisi olmuştur. Lise eğitimi sonrası Aydoğan Temel'den iki yıl tiyatro eğitimi alan Ezgi Mola, Çürük Elma adlı oyunda rol alarak tiyatroya da adım atmıştır. 2002 senesinde Unutma Beni, 2003 yılında ise Sultan Makamı adlı dizilerde rol almıştır.

        Mola, 2004 yılında BKM Mutfak kadrosuna katılmıştır. Genç oyuncu, 2005 yazında ise BKM yapımı olan Hızlı Adımlar adlı televizyon filminde yer almıştır. 2005 yılında Türkan Derya'nın yönettiği Hırsız Polis adlı televizyon dizisinde rol almıştır. Başarılı oyuncu, aynı zamanda Yılmaz Erdoğan tarafından yönetilen komedi / macera filmi Organize İşler'deki rolü ile ilk defa sinemaya adımını atmıştır.
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