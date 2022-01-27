Diş macunu reklamında oynadı tacizler başladı! Kemal Kahraman kimdir? Ezgi Mola Kemal Kahraman olayı nedir?

Ünlü oyuncu Ezgi Mola 6 yıl önce diş macunu reklamında oynadı başı derde girdi. Reklam çekiminde yer alan Kemal Kahraman adlı kişinin yıllarca taciz ve tehditine maruz kaldığını belirten Mola soluğu karakolda aldı. Peki Kemal Kahraman kimdir? Ezgi Mola ve Kemal Kahraman olayı nedir ve Ezgi Mola neden şikayetçi oldu? İşte olayın detayları...
KEMAL KAHRAMAN EZGİ MOLA OLAYI NEDİR?
Sosyal medya bu olayı konuşuyor. Ezgi Mola'ya destek mesajları yağıyor. Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola şimdilerde sapığı ile uğraşıyor.
Mola yıllar önce bir diş macunu reklamında oynadı. Çekimlerde Mola ile poz veren Kemal Kahraman isimli şahıs daha sonra sık sık Mola'yı takip etmeye başladı.
İddiaya göre 2016 yılında bir oyununa gelen Kahraman, kendisini tanıttı ve çiçek verdi. Kahraman daha sonra Ezgi Mola'nın tüm oyunlarına gelmeye başladı.
KEMAL KAHRAMAN KİMDİR?
Daha önce reklam afişinde Ezgi Mola ile yer alan Kemal Kahraman'ın müzikle ilgilendiği bilinmekte. Oyuncunun karşısına tekrar tekrar çıkan Kahraman, bir gün Mola'ya "Bir şey konuşmak istiyorum" dedi.
Ezgi Mola "Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?" diyerek tersledi. Kemal Kahraman Ezgi Mola otomobile bindiğinde üzerine doğru yürüdü ve "Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni. Gününü göreceksin" diyerek kaportayı tekmeledi.
Mola'nın şikayeti sonrası savcılık, "Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim" diyen Ezgi Mola'yı haklı buldu ve Kemal Kahraman'a iki ay uzaklaştırma kararı verdi. Oyuncu Ezgi Mola, Kemal Kahraman ile daha önce bir diş macunu reklam filminin afişinde beraber yer almıştı.