Benan Kocadereli ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden boşandı? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi kimdir?

Spor ve magazin camiası bu olayı konuşuyor. Avukar ve Beşiktaş eski yöneticilerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki Balıkçılar çarşısında silahlı saldırıya uğradı. Çok kan kaybeden Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenilirken saldırıdan Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförü de yaralı kurtuldu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu 7 ay önce ünlü sunucu Ece Erken ile evlenmişti. Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli ile polemiği gündemden düşmüyor. Peki Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi kimdir? Benan Kocadereli ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden boşandı? İşte detaylar...
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Beşiktaş eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi silahlı saldırıya uğradı. Dün gece saatlerinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir balık restoranında yemek yiyen Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişilerce peş peşe kurşun sıkıldı.
7 el ateş edilen saldırı sonrası kanlar içinde kalan 42 yaşındaki 3 çocuk babası hayatını kaybetti. Yanında bulunan şoförü ise yaralandı.
Saldırıyı düzenleyenler olay sonrası kaçarken soruşturma başlatıldı. Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Beşiktaş Kulübü, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından resmi bir açıklama yaptı.
"Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."