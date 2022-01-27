Benan Kocadereli ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden boşandı? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi kimdir?

Spor ve magazin camiası bu olayı konuşuyor. Avukar ve Beşiktaş eski yöneticilerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki Balıkçılar çarşısında silahlı saldırıya uğradı. Çok kan kaybeden Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenilirken saldırıdan Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförü de yaralı kurtuldu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu 7 ay önce ünlü sunucu Ece Erken ile evlenmişti. Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli ile polemiği gündemden düşmüyor. Peki Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi kimdir? Benan Kocadereli ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden boşandı? İşte detaylar...