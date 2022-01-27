Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 7 kurşunla öldürüldü olay yeri görüntüleri ortaya çıktı! Son sözleri "Beni kurtarın" olmuş
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 7 kurşunla öldürüldü olay yeri görüntüleri ortaya çıktı! Uzun süre Ece Erken'le aşk yaşamasının ardından geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün gece silahlı saldırıya uğradı. 7 kurşunla vurulan Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ece Erken'in yakın dostu Bircan Bali ve Seren Serengil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözlerini anlattı, o anlar herkesi kahretti.
Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde bir balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hastanede hayatını kaybetti.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölüm haberini alan Bircan Bali ve Seren Serengil canlı yayına ağlayarak çıktı
Ece Erken'in yakın arkadaşları Bircan Bali ve Seren Serengil haberi aldıktan sonra canlı yayına çıkmak zorunda kalınca gözyaşlarını tutamadı. Konuşmak da güçlük çeken Bircan Bali açıklamasında şunları söyledi:
"BENİ KURTARIN DEMİŞ"
"Çok taze aldık haberi... Çok anılarımız ve çok yaşanmışlıklar var. Kıymetli abim dün gece hain bir saldırıda vücuduna yedi kurşun isabet etti. Hayatını hastanede kan kaybından dolayı kaybetti. Şok içindeyiz. Sizden özür diliyoruz. Ece ile onların inanılmaz bir ilişkisi vardı. Her şeyden öte Şafak abinin çocuklarına çok düşkün olduğunu düşündükçe her şey çöpe gidiyor. Çocuklarının haberi yok" dedi.