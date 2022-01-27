Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 7 kurşunla öldürüldü olay yeri görüntüleri ortaya çıktı! Son sözleri "Beni kurtarın" olmuş

"BENİ KURTARIN DEMİŞ"

"Çok taze aldık haberi... Çok anılarımız ve çok yaşanmışlıklar var. Kıymetli abim dün gece hain bir saldırıda vücuduna yedi kurşun isabet etti. Hayatını hastanede kan kaybından dolayı kaybetti. Şok içindeyiz. Sizden özür diliyoruz. Ece ile onların inanılmaz bir ilişkisi vardı. Her şeyden öte Şafak abinin çocuklarına çok düşkün olduğunu düşündükçe her şey çöpe gidiyor. Çocuklarının haberi yok" dedi.