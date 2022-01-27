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    • Magazin
    • 28.01.2022 09:25
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    • 28.01.2022 09:25
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    Acun Ilıcalı 'diskalifiye var' dedi Adem Aycan Sema'ya ne oldu ayyuka çıktı! Survivor 2022'de ne oldu sırra kadem basmışlardı

    Survivor başladı, bir kaç bölüm sonra yok oldular... Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç ve Sema Aydemir nerede? Bu 3 yarışmacıya ne oldu? Survivor All-Star seyircisinin günlerdir yanıtını merakla beklediği ancak bir türlü üzerindeki sır perdesi aralanmayan konu buydu. Ve nihayet Acun Ilıcalı 2022 All-Starlar'ının akıbetini açıkladı. Dilden dile yayılan koronavirüs ve diskalifiye iddialarının ardından Acun Ilıcalı son konseyde 'diskalifiye olabilir' dedi ve Adem, Sema, Aycan üçlüsüne ne olduğunu açıkladı. Adem, Aycan, Sema nerede? İşte merak edilen o sorunun yanıtı.

    Aycan Adem Sema nerede? Resmen açıkladı

    Acun Ilıcalı 'diskalifiye olabilir' dedi Adem Aycan Sema nerede akıbeti açıkladı! Survivor 2022'de ne oldu resmen duyurdu korona...TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de neler oluyor? 15 Ocak'ta başlayan yarışmada tam kadro bir türlü, bir arada yer alamadı. Önce Nisa Bölükbaşı'nın koronavirüse nedeniyle geç katılacağı açıklandı. Sonrasında Adem Kılıçcı yarışmada yer almadı. Ardından Aycan Yanaç ve Sema Aydemir bir anda ortadan kayboldu. Peki Adem, Aycan, Sema'ya ne oldu? İşte merak edilen o konu yanıt buldu ama yine bir garip şaibeyle...

    Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star, tüm hızıyla devam ediyor. Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen ve 'ünlüler-gönüllüler' formatında gerçekleşen Survivor All Star, heyecanlı bölümleriyle nefes kesiyor.

    Survivor 2022 All Star'da yeni sezon heyecanı sürerken, birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı yarışmada Adem, Aycan ve Sema'nın olmaması dikkat çekti. Özellikle son dokunulmazlık oyununda yer almamaları ve konseye de çıkmamaları tartışmalara neden olurken, programın sıkı takipçileri tarafından ortaya da çeşitli iddialar atıldı.

        SURVİVOR ADEM-AYCAN VE SEMA NEDEN YOK?

        Survivor 2022 All Star'da Adem-Aycan ve Sema'nın konseyde yer almaması ile ilgili Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. Bu üç ismin sağlık sorunları nedeniyle kadroda yer almadığını ifade eden Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından yeni iddialar ortaya atıldı.

        Peki Survivor Sema, Adem ve Aycan neden yok, elendi mi? Survivor Sema, Adem ve Aycan hastalandı mı, sakatlandı mı? Acun Ilıcalı sonunda 3'lüye dair merak edilenleri açıkladı ancak açık uç bırakarak...

        SURVİVOR ADEM, AYCAN VE SEMA NEDEN YOK?

        Survivor All Star Ünlüler takımında yer alan Aycan, Adem ve Sema hakkında sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı.

            Adem-Aycan ve Sema'nın koronavirüse yakalandığı ve 7 günlük karantina sürecinde oldukları iddia edilmişti. Kimisi ise diskalifiye olup olmadıkları konusunda endişelendi. Özellikle Hakan Hatipoğlu'nun yaptığı diskalifiye açıklaması her şeye tuz biber olmuştu.

            SURVİVOR ADEM DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

            Ayrıca Hakan Hatipoğlu'nun programda Adem ve diğer yarışmacılar hakkında yaptığı diskalifiye yorumu da dikkat çekti.

            Günler sonra da Acun Ilıcalı, dün yayınlanan bölümde Sema, Adem ve Aycan'ın rahatsızlıklarının sona erdiğini ve yarından itibaren yarışmaya dahil olacaklarını açıkladı. Böylece yeni bölümde bu üçlü yarışmada yer alacak. Ancak Ilıcalı, öyle bir açık uç bıraktı ki kafalar yine allak bullak oldu.

                Ilıcalı 'bu sezon o kadar zor ki, alışamayanlar nedeniyle diskalifiyeler olabilir, çok ciddiyim' diyerek herkesi şaşırttı. Neler olacağı şimdiden merak konusu...
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                Haberler Magazin Acun Ilıcalı 'diskalifiye var' dedi Adem Aycan Sema'ya ne oldu ayyuka çıktı! Survivor 2022'de ne oldu sırra kadem basmışlardı
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