Bu akşam Survivor neden yok? Survivor All Star 2022 yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 27 Ocak TV 8 yayın akışı!

Survivor bugün var mı, neden yok soruları hakkındaki araştırmalar artışa geçti. TV 8 ekranlarında belirli günlerde ekranlara gelen Survivor 2022'in bugün kanalın yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Bu kapsamda Survivor hayranları yeni bölüm tarihini merak ediyor. Peki, Survivor bugün var mı, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte 27 Ocak TV8 yayın akışında yer alan yapımlar...
SURVİVOR BU AKŞAM YOK MU NEDEN YOK?
Survivor bu akşam ekrana gelmeyecek. Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı ve Çarşamba akşamları ekrana gelen Survivor 2022 Perşembe ve Cuma akşamları ekrana gelmiyor.
TV8 27 OCAK KANAL YAYIN AKIŞI
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:30 Survivor Panaroma
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
19:15 Survivor All Star
20:00 Recep İvedik 6
22:30 Ailecek Şaşkınız
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz