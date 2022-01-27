Bu akşam Survivor neden yok? Survivor All Star 2022 yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 27 Ocak TV 8 yayın akışı!

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor yeni bölüm canlı yayınla ekranlara geliyor. Survivor 2022 Ünlüler Gönüllüler'de ada konseyinde bir eleme daha yapıldı. Survivor 10. yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan isim belli olduktan sonra Survivor 2022'de veda eden isim açıklandı. Böylelikle 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elendi ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu yanıt buldu.

SMS sıralamasına göre adaya veda eden isim Ayşıl oldu.