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    • Magazin
    • 27.01.2022 18:18
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    • 27.01.2022 18:18
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    Bu akşam Survivor neden yok? Survivor All Star 2022 yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 27 Ocak TV 8 yayın akışı!

    TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Survivor 2022 All Star bu akşam izleyici karşısına çıkmadı. Programın sıkı takipçileri ve fanatikleri Survivor neden yok sorusunun yanıtını merak edip araştırmaya başladı. Dün yayınlanan bölümde Survivor All Star 2022 yarışmasına bu hafta veda eden isim belli oldu. Ayşıl, Mert, Sercan ve Berna arasından bir isim elenecekti. Survivor 2022 All Star'a veda eden ikinci isim Ayşıl oldu. Yarışma programının bu akşam ekranlarda yer almaması akıllara Survivor yeni bölüm neden yok sorusunu getirdi. Peki, Survivor yeni bölüm neden yok? 27 Ocak TV 8 yayın akışı! Survivor All Star 2022 yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Bu akşam Survivor neden yok? 27 Ocak TV 8 yayın akışı!

    Survivor bugün var mı, neden yok soruları hakkındaki araştırmalar artışa geçti. TV 8 ekranlarında belirli günlerde ekranlara gelen Survivor 2022'in bugün kanalın yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Bu kapsamda Survivor hayranları yeni bölüm tarihini merak ediyor. Peki, Survivor bugün var mı, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte 27 Ocak TV8 yayın akışında yer alan yapımlar...

    SURVİVOR BU AKŞAM YOK MU NEDEN YOK?

    Survivor bu akşam ekrana gelmeyecek. Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı ve Çarşamba akşamları ekrana gelen Survivor 2022 Perşembe ve Cuma akşamları ekrana gelmiyor.

    TV8 27 OCAK KANAL YAYIN AKIŞI

    08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

    11:15 Survivor All Star

    13:30 Survivor Panaroma

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    19:15 Survivor All Star

    20:00 Recep İvedik 6

    22:30 Ailecek Şaşkınız

    00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor yeni bölüm canlı yayınla ekranlara geliyor. Survivor 2022 Ünlüler Gönüllüler'de ada konseyinde bir eleme daha yapıldı. Survivor 10. yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan isim belli olduktan sonra Survivor 2022'de veda eden isim açıklandı. Böylelikle 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elendi ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu yanıt buldu.

        SMS sıralamasına göre adaya veda eden isim Ayşıl oldu.

        SURVİVOR SMS OYLAMASI SIRALAMASI- 26 OCAK 2022

        Survivor SMS oylamaları ise 26 Ocak'ta yapılacak olan elemenin ardından belli oldu.

        SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Survivor All Star'da ikinci ödül mücadelesi gerçekleşti. Uzun süre parkurda performans sergileyen yarışmacılar başa baş mücadele ile oyunu bırakmadı. Ancak oyunun kazananı Nisa'nın sayısı ile gönüllüler oldu.

        ANLAT BAKALIM'I KİM KAZANDI?

        Survivor 2022'nin ilk Anlat Bakalım oyunu düzenleniyor. Oyunun kazananı kalem börek yiyebilecek. Anlat Bakalım'ı ve ödülü kazanan ünlüler takımı oldu.

        SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

        • 1. eleme adayı : Mert

        • 2. eleme adayı : Berna

        • 3. eleme adayı : Ayşıl

        • 4. eleme adayı : Sercan

        Sürgün adasına giden isim : Ayşıl ve Sercan

        Buna göre bu hafta eleme potasında Mert, Berna, Ayşıl ve Sercan yer aldı.
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        Haberler Magazin Bu akşam Survivor neden yok? Survivor All Star 2022 yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 27 Ocak TV 8 yayın akışı!
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