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    • Magazin
    • 26.01.2022 19:51
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    • 26.01.2022 19:58
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    Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm hangi hafta yayınlanacak? 26 Ocak Ocak Çarşamba Kanal D yayın akışı!

    Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümü merakla bekleniyor. Ancak 47. bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen Sadakatsiz'in bu akşam yayın akışında olmadığı görüldü. Bunun yerine yabancı sinema filmi ekranlara gelecek. Son bölümde Volkan ve Derin'in evini basan Aras adeta öfkeden çıldırmıştı. Derin ve Volkan da oldukça şaşkın olmuştu ve Asya gördüklerine inanamadı. 26 Ocak Çarşamba Kanal D yayın akışında Sadakatsiz dizisinin yer almaması izleyicileri araştırma yapmaya yönlendirdi. Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm hangi hafta yayınlanacak? soruları gündemde yer alıyor. İşte yanıtları...

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm hangi hafta yayınlanacak? 26 Ocak Ocak Çarşamba Kanal D yayın akışı!

    Her hafta Çarşamba günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin bu hafta yeni bölümü yayınlanacak mı merak konusu oldu. 47. yeni bölüm heyecanla beklenirken ekranlara gelmemesi büyük bir merak uyandırdı. Peki Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm hangi hafta yayınlanacak?

    SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
    Sadakatsiz bu akşam ekrana gelmeyecek. 26 Ocak Kanal D yayın akışında dizinin yerine Yarından Sonra adlı film yayınlanacak.

    SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
    Kanal D ve Medyapım cephesinden yapılan açıklamada "Değerli İzleyicilerimiz; Her Çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..." açıklaması yapıldı.

    Sadakatsiz yeni bölüm 2 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanması bekleniyor.


        SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
        Asya'nın evinde ortaya çıkan gizli kamera Aras'ı delirtir. Bunu Volkan'ın yaptığına emin olan Aras Asya'nın tüm uyarılarına rağmen onu dinlemez. Volkan ve Derin'in evini basan Aras adeta öfkeden çıldırır. Derin ve Volkan da oldukça şaşkındır. Asya ise gördüklerine inanamaz.

        26 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI
        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:45 Kanal D Ana Haber

        20:00 Yarından Sonra

        22:30 Sadakatsiz (Tekrar)
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        Haberler Magazin Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm hangi hafta yayınlanacak? 26 Ocak Ocak Çarşamba Kanal D yayın akışı!
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