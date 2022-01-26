Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm hangi hafta yayınlanacak? 26 Ocak Ocak Çarşamba Kanal D yayın akışı!

Her hafta Çarşamba günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin bu hafta yeni bölümü yayınlanacak mı merak konusu oldu. 47. yeni bölüm heyecanla beklenirken ekranlara gelmemesi büyük bir merak uyandırdı. Peki Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm hangi hafta yayınlanacak?