Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm hangi hafta yayınlanacak? 26 Ocak Ocak Çarşamba Kanal D yayın akışı!

Her hafta Çarşamba günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin bu hafta yeni bölümü yayınlanacak mı merak konusu oldu. 47. yeni bölüm heyecanla beklenirken ekranlara gelmemesi büyük bir merak uyandırdı. Peki Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm hangi hafta yayınlanacak?
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
Sadakatsiz bu akşam ekrana gelmeyecek. 26 Ocak Kanal D yayın akışında dizinin yerine Yarından Sonra adlı film yayınlanacak.
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kanal D ve Medyapım cephesinden yapılan açıklamada "Değerli İzleyicilerimiz; Her Çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..." açıklaması yapıldı.
Sadakatsiz yeni bölüm 2 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanması bekleniyor.