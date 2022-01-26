Annemizi Saklarken dizinin bu akaşm ekranlarda yer almaması kafaları karıştırdı. Bu nedenle yeni bölüm hakkında izleyiciler araştırmalara başladı. Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin 26 Ocak Star TV yayın akışında yer almaması merak edildi. Peki, Annemizi Saklarken neden yok hangi gün ne zaman oynuyor? 26 Ocak Annemizi Saklarken final mi yapacak? Star TV yayın akışı!
ANNEMİZİ SAKLARKEN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Annemizi Saklarken dizisi final bölümü ile 2 Şubat akşamı ekrana gelecek. Dizi bu akşam Star TV yayın akışında yer almıyor. Annemizi Saklarken 8. Bölümü ile final yapacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde