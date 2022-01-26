Annemizi Saklarken dizinin bu akaşm ekranlarda yer almaması kafaları karıştırdı. Bu nedenle yeni bölüm hakkında izleyiciler araştırmalara başladı. Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin 26 Ocak Star TV yayın akışında yer almaması merak edildi. Peki, Annemizi Saklarken neden yok hangi gün ne zaman oynuyor? 26 Ocak Annemizi Saklarken final mi yapacak? Star TV yayın akışı!