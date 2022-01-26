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    • Magazin
    • 26.01.2022 20:10
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    • 26.01.2022 20:13
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    Annemizi Saklarken neden yok hangi gün ne zaman oynuyor? 26 Ocak Annemizi Saklarken final mi yapacak? Star TV yayın akışı!

    Annemizi Saklarken dizisi yeni bölümü hakkında aramalar hız kazandı. Her hafta çarşamba günleri ekrana gelen diziyi ekranlarda göremeyen izleyiciler adeta şoka uğradı. Star TV’de yayınlanan Annemizi Saklarken 8. Bölümü ile final yapacağı bilgisi geldi. Peki, Annemizi saklarken hangi gün, ne zaman oynuyor? 26 Ocak Çarşamba Annemizi Saklarken final mi yapacak? Star TV yayın akışı!

    takvim.com.tr
    Annemizi Saklarken neden yok hangi gün ne zaman oynuyor? 26 Ocak Annemizi Saklarken final mi yapacak? Star TV yayın akışı!

    Annemizi Saklarken dizinin bu akaşm ekranlarda yer almaması kafaları karıştırdı. Bu nedenle yeni bölüm hakkında izleyiciler araştırmalara başladı. Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin 26 Ocak Star TV yayın akışında yer almaması merak edildi. Peki, Annemizi Saklarken neden yok hangi gün ne zaman oynuyor? 26 Ocak Annemizi Saklarken final mi yapacak? Star TV yayın akışı!

    ANNEMİZİ SAKLARKEN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Annemizi Saklarken dizisi final bölümü ile 2 Şubat akşamı ekrana gelecek. Dizi bu akşam Star TV yayın akışında yer almıyor. Annemizi Saklarken 8. Bölümü ile final yapacak.

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
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        Haberler Magazin Annemizi Saklarken neden yok hangi gün ne zaman oynuyor? 26 Ocak Annemizi Saklarken final mi yapacak? Star TV yayın akışı!
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