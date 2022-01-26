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    • Magazin
    • 27.01.2022 11:24
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    • 27.01.2022 11:24
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    Hazal Çağlar diziden ayrılıyor mu? Gönül Dağı'nda yüreklere mıh gibi çakılacak ayrılık iddiası

    Gönül Dağı'nda yüreklere mıh gibi çakılacak ayrılık iddiası! Hazal Çağlar diziden ayrılıyor iddiaları moral bozacak. TRT1 ekranlarında cumartesi akşamları merakla takip edilen Gönül Dağı'nda heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizinin sevilen karakterlerinden olan Asuman ile Ramazan'ın yollarının ayrılması başta moralleri bozdu ve Asuman'ın babasının felç olması herkesi kahretti. Öte yandan son olarak ortaya atılan iddia seyircileri şok edecek. Asuman karakteriyle adından söz ettiren Hazal Çağlar'ın diziye veda edeceği iddiası büyük üzüntüye neden olacak.

    Gönül Dağı’nda yüreklere mıh gibi çakılacak ayrılık iddiası! Hazal Çağlar diziden ayrılıyor mu?

    Gönül Dağı'nın son bölümlerinde Ramazan ile Asuman arasında yaşanan yeni gelişmeler izleyici şok etmeye devam ediyor. Son olarak Asuman'ın babasının felç geçirmesi herkesi kahretmişti. Ramazan da bu nedenle büyük üzüntü yaşayan isimlerden birisi olmuştu. Son günlerde Gönül Dağı dizisiyle ilgili ortaya atılan son iddia izleyicileri üzecek türden. Gönül Dağı'nda Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar'ın diziye veda edeceğine dair iddialarda kulislerde kulaktan kulağa geziyor. Ancak bu ayrılık iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığını da açıklayalım.

    ŞOK EDEN GELİŞMELER YAŞANIYOR

    Gönül Dağı'nın son bölümlerinde Ramazan ile Asuman arasında yaşanan yeni gelişmeler izleyici şok etmeye devam ediyor.

    Son olarak Asuman'ın babasının felç geçirmesi herkesi kahretmişti. Ramazan da bu nedenle büyük üzüntü yaşayan isimlerden birisi olmuştu.

    Son günlerde Gönül Dağı dizisiyle ilgili ortaya atılan son iddia izleyicileri üzecek. Gönül Dağı'nda Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar'ın diziye veda edeceğine dair iddialarda kulislerde kulaktan kulağa geziyor.

        Ancak bu ayrılık iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığını da açıklayalım.

        HAZAL ÇAĞLAR KİMDİR?

        Hazal Çağlar 1996 doğumludur. Hazal Çağlar No 10 Studıo Temel Oyunculuk eğitimi aldı. Metin Balekoğlu'ndan Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı.

        Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk kez Aile Hükümeti filminde rol aldı. Şimdi de Gönül Dağı dizisinde Asuman rolünü canlandırmaktadır.
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            Haberler Magazin Hazal Çağlar diziden ayrılıyor mu? Gönül Dağı'nda yüreklere mıh gibi çakılacak ayrılık iddiası
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