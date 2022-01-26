Hazal Çağlar diziden ayrılıyor mu? Gönül Dağı'nda yüreklere mıh gibi çakılacak ayrılık iddiası

Gönül Dağı'nın son bölümlerinde Ramazan ile Asuman arasında yaşanan yeni gelişmeler izleyici şok etmeye devam ediyor. Son olarak Asuman'ın babasının felç geçirmesi herkesi kahretmişti. Ramazan da bu nedenle büyük üzüntü yaşayan isimlerden birisi olmuştu. Son günlerde Gönül Dağı dizisiyle ilgili ortaya atılan son iddia izleyicileri üzecek türden. Gönül Dağı'nda Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar'ın diziye veda edeceğine dair iddialarda kulislerde kulaktan kulağa geziyor. Ancak bu ayrılık iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığını da açıklayalım.

ŞOK EDEN GELİŞMELER YAŞANIYOR

Gönül Dağı'nın son bölümlerinde Ramazan ile Asuman arasında yaşanan yeni gelişmeler izleyici şok etmeye devam ediyor.