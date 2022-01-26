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    • Magazin
    • 27.01.2022 10:15
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    • 27.01.2022 10:15
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    26 Ocak Çarşamba Survivor kim elendi, adadan kim gitti? Survivor'da kim elendi? Survivor Sercan, Berna, Mert veya Ayşıl elendi mi?

    TV8'in fenomen yarışması Survivor 2022'de nefesler tutuldu ve her gün ayrı bir heyecanla izleniyor. Bu akşam elenen isim belli olacak. Bu akşam eleme konseyi öncesinde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, ödül oyununda karşılaşacak. Peki, Bugün Survivor'da kim elendi? 26 Ocak Çarşamba Survivor kim elendi, adadan kim gitti? Survivor Sercan, Berna, Mert veya Ayşıl elendi mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    26 Ocak Çarşamba Survivor kim elendi, adadan kim gitti? Survivor’da kim elendi?

    Survivor'da elenen isim hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Bugün Survivor All Star'da elenen isim belli olacak. Bu haftanın eleme adayları Ünlüler takımından Mert Öcal, Ayşıl Özaslan, Sercan Yıldırım ve Gönüllüler takımından Berna Keklikler. 4 eleme adayı için geri sayım başlayacak. Yarışmanın sıkı takipçileri, "Bugün Survivor'da kim elendi? 26 Ocak Çarşamba Survivor kim elendi, adadan kim gitti? Survivor Sercan, Berna, Mert veya Ayşıl elendi mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

    SURVİVOR'DA KİM ELENECEK?

    Survivor All Star'da elenen isim bu akşam belli olacak. Bu haftanın eleme adayları Ünlüler takımından Mert Öcal, Ayşıl Özaslan, Sercan Yıldırım ve Gönüllüler takımından Berna Keklikler. Sürgün adasında olan eleme adayları, bu akşam konseye katılacak. Pazartesi akşamı yapılan SMS oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. 2. hafta SMS oylaması sonuçlarına göre en az oy alan yarışmacı Survivor olma hayallerine veda edecek.

    SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANACAK?

    Bu akşam eleme konseyi öncesinde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, ödül oyununda karşılaşacak. Zorlu bir deniz parkurunda mücadele edecek yarışmacıları, finalde atış yerine zorlu bir bulmaca bekliyor olacak. Nefes kesen karşılaşmaların ekrana geleceği oyunda kazanan takım güzel bir ödüle kavuşacak.

        SURVİVOR ALL STAR HAFTANIN ELEME ADAYLARI

        Survivor 2022'de ikinci haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden Ünlülerden Mert, birinci eleme adayı olarak çıktı. İkinci dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler oldu ve oylama ile ikinci eleme adayı olarak Berna'yı sürgün kampına gönderdi.

        Üçüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımından 3. Eleme adayı Ayşıl oldu. Dördüncü eleme adayını Nagihan belirledi. Ve Sercan'ı dördüncü eleme adayı olarak gösterildi.
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        Haberler Magazin 26 Ocak Çarşamba Survivor kim elendi, adadan kim gitti? Survivor'da kim elendi? Survivor Sercan, Berna, Mert veya Ayşıl elendi mi?
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