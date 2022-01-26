26 Ocak Çarşamba Survivor kim elendi, adadan kim gitti? Survivor'da kim elendi? Survivor Sercan, Berna, Mert veya Ayşıl elendi mi?

Survivor'da elenen isim hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Bugün Survivor All Star'da elenen isim belli olacak. Bu haftanın eleme adayları Ünlüler takımından Mert Öcal, Ayşıl Özaslan, Sercan Yıldırım ve Gönüllüler takımından Berna Keklikler. 4 eleme adayı için geri sayım başlayacak. Yarışmanın sıkı takipçileri, "Bugün Survivor'da kim elendi? 26 Ocak Çarşamba Survivor kim elendi, adadan kim gitti? Survivor Sercan, Berna, Mert veya Ayşıl elendi mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...
SURVİVOR'DA KİM ELENECEK?
Survivor All Star'da elenen isim bu akşam belli olacak. Bu haftanın eleme adayları Ünlüler takımından Mert Öcal, Ayşıl Özaslan, Sercan Yıldırım ve Gönüllüler takımından Berna Keklikler. Sürgün adasında olan eleme adayları, bu akşam konseye katılacak. Pazartesi akşamı yapılan SMS oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. 2. hafta SMS oylaması sonuçlarına göre en az oy alan yarışmacı Survivor olma hayallerine veda edecek.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANACAK?
Bu akşam eleme konseyi öncesinde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, ödül oyununda karşılaşacak. Zorlu bir deniz parkurunda mücadele edecek yarışmacıları, finalde atış yerine zorlu bir bulmaca bekliyor olacak. Nefes kesen karşılaşmaların ekrana geleceği oyunda kazanan takım güzel bir ödüle kavuşacak.