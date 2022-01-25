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    • Magazin
    • 26.01.2022 09:23
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    • 26.01.2022 09:23
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    Kötü haberi bizzat duyurdu! Sadakatsiz'de çekimler durdu dizi yayından kaldırıldı 1 hafta ekranlarda olmayacak

    Sadakatsiz'de çekimler durdu dizi yayından kaldırıldı. Kötü haberi bizzat duyurdu 1 hafta ekranlarda olmayacak. Sadakatsiz dizisi geçen hafta iki haftalık aranın ardından izleyici karşısına çıkmıştı. Çarşamba günlerinin sevilen dizisi Sadakatsiz'den bir kötü haber geldi. Geçtiğimiz hafta Sadakatsiz'de Asya rolünü canlandıran Cansu Dere, koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Güzel oyuncu Cansu Dere'nin evinde karantinaya girdiği bilgisi paylaşılmıştı. Sette bir oyuncunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Dizide Aras karakterini canlandıran Berkay Ateş'in testinin pozitif çıktığı öğrenilirken dizinin bu hafta yayınlanacak bölümü yayın akışından kaldırıldı.

    Sadakatsiz’de çekimler durduruldu!

    Sadakatsiz'de Cansu Dere'nin ardından bir oyuncunun daha koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Çekimlere bir hafta ara verildiği duyuruldu. 2022 yılının ilk iki haftasında diğer diziler gibi kısa süreliğine ekranlara veda eden Sadakatsiz geçen hafta 46. bölümüyle izleyici karşısındaydı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı diziye iki yeni oyuncu katılıyor. Ünlü oyuncular Deniz Karaoğlu ile Gizem Ünsal'ın Ali'nin (Alp Akar) kız arkadaşının ailesine hayat vereceği öğrenildi. Öte yandan diziden kötü haber geldi. Dizinin başrol oyuncusu Cansu Dere'nin ardından Berkay Ateş de koronavirüse yakalandı.

    BU HAFTA YENİ BÖLÜM YOK

    Dizinin bu hafta yayınlanması beklenen bölümü yayın akışından çıkarıldı. Kanal D ve Medyapım tarafından yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

    "Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere…"

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        Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin başrol oyuncusu Cansu Dere'nin ardından Berkay Ateş de koronavirüse yakalandı.

        İKİ YENİ OYUNCU

        Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı diziye iki yeni oyuncu katılıyor.
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            Haberler Magazin Kötü haberi bizzat duyurdu! Sadakatsiz'de çekimler durdu dizi yayından kaldırıldı 1 hafta ekranlarda olmayacak
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