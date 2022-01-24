Survivor'ı koronavirüs vurdu 3 kişi pozitif Aycan Yanaç diskalifiye! All-Star hastalıktan kırılıyor Acun Ilıcalı dört koldan...

Survivor 2022'yi koronavirüs mü vurdu o isim diskalifiye! All-Star kavruluyor 3 kişi pozitif 2 kişi şüpheli! Acun Ilıcalı... TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor yoluna tam gaz devam ederken, flaş iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor. 2022 yılında All-Star formatıyla seyirci karşısına çıkan Survivor'da 3 kişinin Kovid-19 pozitif çıktığı, 2 yarışmacının da sempton gösterdiği, 1 kişinin de yarışmayı bıraktığı iddia edildi. İddialara dair henüz bir açıklama yok ancak bazı yarışmacıların yokluğu kafaları karıştırıyor. İşte iddiaların detayları...