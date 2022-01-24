Kırmızı Oda'da delikanlı Sadi sahnelerini özleyenlere müjde! Beklenen isim yuvaya apar topar dönüyor

Kırmızı Oda delikanlı Sadi sahnelerini özleyenlere müjde! Beklenen isim yuvaya apar topar dönüyor. Fenomen dizi Kırmızı Oda yeni yılın ardından bir süre ekranlara veda etme kararı aldı. İkinci sezonunda ilk sezonunda elde ettiği başarıyı sağlamayan dizinin yapım şirketi yeni yılda Kırmızı Oda'yla ilgili bazı düzenlemeler yapıyor. İlk sezonda dizide Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya'nın gidişiyle düşüşe geçen Kırmızı Oda ünlü oyuncuya tekrar teklif götürdü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kendisine gelen teklifi değerlendiren Erkan Petekkaya diziye tekrar dönüş yapma kararı aldı. Petekkaya'nın aldığı bu karar dizinin sıkı takipçilerinde büyük heyecana neden oldu.

ARA VERMİŞTİ

Kırmızı Oda dizisi yeni yılın ardından bir süre ekranlara ara verme etme kararı aldı. İkinci sezonunda ilk sezonunda elde ettiği başarıyı sağlamayan dizinin yapım şirketi yeni yılda Kırmızı Oda'yla ilgili bazı düzenlemeler yapıyor.