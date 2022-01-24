Sadakatsiz'den keyifleri kaçıracak haber geldi! Çekimlere onsuz devam edilecek. Sadakatsiz'de tam her şey yolunda girdi derken kötü haber geldi. Başrol oyuncusu iki hafta olmayacak. 2022 yılının ilk iki haftasında diğer diziler gibi kısa süreliğine ekranlara veda eden Sadakatsiz geçen hafta 46. bölümüyle izleyici karşısındaydı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı diziye iki yeni oyuncu katılıyor. Ünlü oyuncular Deniz Karaoğlu ile Gizem Ünsal'ın Ali'nin (Alp Akar) kız arkadaşının ailesine hayat vereceği öğrenildi. Öte yandan diziden kötü haber geldi. Dizinin başrol oyuncusu Cansu Dere koronavirüse yakalandı.