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    • Magazin
    • 24.01.2022 13:13
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    • 24.01.2022 13:13
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    Sadakatsiz'den keyifleri kaçıracak haber geldi! Çekimlere onsuz devam edilecek

    Sadakatsiz dizisi geçen hafta iki haftalık aranın ardından izleyici karşısına çıktı. Çarşamba günlerinin sevilen dizisi Sadakatsiz 2022 yılında yayınlanacak ilk bölümüyle yine dikkat çekti. Dizi, yeni aile sürpriziyle seyircisini mest edecek. İki ünlü isim Sadakatsiz'e katılıyor. Deniz Karaoğlu ile Gizem Ünsal yeni rolleriyle Sadakatsiz'de boy gösterecek. Dizi, yeni aile sürpriziyle seyircisini mest edecek. Öte yandan dizinin başrol oyuncusundan kötü haber geldi. Sadakatsiz'de Asya rolünü canlandıran Cansu Dere, koronavirüse yakalandı. Güzel oyuncu Cansu Dere'nin evinde karantinaya girdiği öğrenilirken Sadakatsiz çekimlerinin devam edeceği öğrenildi.

    Sadakatsiz’den keyifleri kaçıracak haber geldi! Cansu Dere iki bölümde de olmayacak

    Sadakatsiz'den keyifleri kaçıracak haber geldi! Çekimlere onsuz devam edilecek. Sadakatsiz'de tam her şey yolunda girdi derken kötü haber geldi. Başrol oyuncusu iki hafta olmayacak. 2022 yılının ilk iki haftasında diğer diziler gibi kısa süreliğine ekranlara veda eden Sadakatsiz geçen hafta 46. bölümüyle izleyici karşısındaydı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı diziye iki yeni oyuncu katılıyor. Ünlü oyuncular Deniz Karaoğlu ile Gizem Ünsal'ın Ali'nin (Alp Akar) kız arkadaşının ailesine hayat vereceği öğrenildi. Öte yandan diziden kötü haber geldi. Dizinin başrol oyuncusu Cansu Dere koronavirüse yakalandı.

    İKİ YENİ TRANSFER

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz Karaoğlu ile Gizem Ünsal'ın Ali'nin (Alp Akar) kız arkadaşının ailesine hayat verecek.

    TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

    Yılbaşı tatilinin ardından sete dönen ekipte başrol oyuncusu Cansu Dere'nin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

        TV100'de yer alan habere göre, ünlü oyuncunun sette yapılan rutin kontrolde test donucu pozitif çıktı. Hemen karantinaya giren Cansu Dere'nin hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.

        YENİ BÖLÜM YAYININI ETKİLEMEYECEK

        Dizinin Asya'sı Cansu Dere'nin sağlık durumu projenin yayın takvimini etkilemeyecek. Ünlü oyuncunun yer almadığı diğer sahnelerin çekimi sürüyor. Bir bölüm de stokları olan ekip Dere negatife döner dönmez Asya'lı sahnelere başlayacak.
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