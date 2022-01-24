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    • Magazin
    • 24.01.2022 16:28
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    • 24.01.2022 16:28
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    Hoşça kal Göktuğ Alp'im! Kuruluş Osman 79. bölüm 2. fragmanı: Matemi biter bitmez öcünü alacak!

    Göktuğ'un şehadete yürüğü Kuruluş Osman'ın son bölümünde heyecan zirveye çıktı. Kuruluş Osman yine bomba gibi bir bölümle geliyor. Fragmanda Kayı'nın sadık alplerinden olan Göktuğ'un İlhanlı hükümdarı Geyhatu Han tarafından haince katledildi. Ayırca Selçuklu veziri Alemşah, Geyhatu ve tekfur Aya Nikola iş birliğiyle Osman Bey'i idam etmeye çalışmış, Konur Alp'in planıyla bu oyun bozulmuştu. Milyonların heyecanla beklediği dizinin yeni bölümünde heyecan ve gerilim hat safhada olacak. Kuruluş Osman dizisinin 79. bölüm 2. fragmanı bugün atv ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Seyirciler 26 Ocak 2022 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan bölüme odaklandı.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 79. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

    Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini ve kurucusu Osman Gazi'nin hayat hikayesini aktaran Kuruluş Osman dizisi bu hafta yine bomba bir bölümle sevenlerini ağırlayacak. Geyhatu'nun Osman Bey'in sadık alplerinden olan Göktuğ'u bir kılıç darbesiyle öldürüldü. Göktuğ'un şehadete yürümesi herkesi şok etti. Yaşanan bu heyecan dolu gelişmenin ardından milyonlarca izleyici dizinin bu hafta yayınlanacak olan 78. bölümünde yaşanacak gelişmeleri heyecanla bekliyor. Kuruluş Osman 79. bölüm 2. fragmanı bugün ya da yarın atv ekranlarında olacak.

    TUZAĞA DÜŞÜYOR

    Vezir Alemşah'ı Bilecik Kalesi'nde köşeye sıkıştıran Osman Bey hiç beklemediği bir tuzağa düşerken, Tekfur Kosses de Tekfur Nikola'nın eline geçer.

    Osman Bey ve alpleri esir edilip ağır işkenceden geçirilir. Vezir Alemşah, Osman Bey ve alplerinin bir an önce öldürülmesine karar verir. Vezir Alemşah, bu anı büyük bir gösteriye çevirme derdindedir ve Bilecik Kalesi'nde kurulan darağacında Osman Bey'in boynuna urgan geçirir.

    Geyhatu ve Moğolların dönüşü dengeleri nasıl değiştirecek? Geyhatu ve Osman Bey nasıl karşı karşıya gelecek? Geyhatu'nun Altuğ Alp'i infaz etmesine Osman Bey nasıl tepki verecek?

        Gündüz Bey kardeşinin ölümüne karar veren Vezir Alemşah'tan ne isteyecek? Tekfur Nikola, Kosses'ten nasıl hesap soracak? Malhun Hatun, Bala Hatun ve Kayılar; beylerinin esir düşmesine nasıl tepki verecek?

        GEYHATU'NUN ZULMÜ

        Vezir Alemşah'ı Bilecik Kalesi'nde köşeye sıkıştıran Osman Bey tuzağa düşer ve Alpleri ile birlikte esir düşer. Osman Bey ağır işkencelere dayanmak zorunda kalırken, ağabeyi Gündüz Bey'in Kayı Obası'ndaki beyliğini herkese kabul ettirmek üzere önlemler alır.

        Moğolların lideri Geyhatu'nun Osman Bey'den intikam almak için bölgeye dönüşü tüm dengeleri alt üst eder.

            SELÇUKLU TAHTI TEHLİKEDE

            Osman Bey'in yakalanması ile rahat bir nefes alan Tekfur Nikola, can düşmanı ile işbirliği yapan Tekfur Kosses'le yüzleşirken; Vezir Alemşah, Selçuklu tahtını ele geçirmek için doğru fırsatı yakaladığını düşünerek Sultan Mesud'u ortadan kaldırmaya kalkar. Vezir Alemşah'a engel olmaya çalışan Osman Bey'i ise büyük bir sürpriz beklemektedir.
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            Haberler Magazin Hoşça kal Göktuğ Alp'im! Kuruluş Osman 79. bölüm 2. fragmanı: Matemi biter bitmez öcünü alacak!
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