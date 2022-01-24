Hoşça kal Göktuğ Alp'im! Kuruluş Osman 79. bölüm 2. fragmanı: Matemi biter bitmez öcünü alacak!

Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini ve kurucusu Osman Gazi'nin hayat hikayesini aktaran Kuruluş Osman dizisi bu hafta yine bomba bir bölümle sevenlerini ağırlayacak. Geyhatu'nun Osman Bey'in sadık alplerinden olan Göktuğ'u bir kılıç darbesiyle öldürüldü. Göktuğ'un şehadete yürümesi herkesi şok etti. Yaşanan bu heyecan dolu gelişmenin ardından milyonlarca izleyici dizinin bu hafta yayınlanacak olan 78. bölümünde yaşanacak gelişmeleri heyecanla bekliyor. Kuruluş Osman 79. bölüm 2. fragmanı bugün ya da yarın atv ekranlarında olacak.

TUZAĞA DÜŞÜYOR

Vezir Alemşah'ı Bilecik Kalesi'nde köşeye sıkıştıran Osman Bey hiç beklemediği bir tuzağa düşerken, Tekfur Kosses de Tekfur Nikola'nın eline geçer.