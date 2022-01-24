Hoşça kal Göktuğ Alp'im! Kuruluş Osman 79. bölüm 2. fragmanı: Matemi biter bitmez öcünü alacak!

Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini ve kurucusu Osman Gazi'nin hayat hikayesini aktaran Kuruluş Osman dizisi bu hafta yine bomba bir bölümle sevenlerini ağırlayacak. Geyhatu'nun Osman Bey'in sadık alplerinden olan Göktuğ'u bir kılıç darbesiyle öldürüldü. Göktuğ'un şehadete yürümesi herkesi şok etti. Yaşanan bu heyecan dolu gelişmenin ardından milyonlarca izleyici dizinin bu hafta yayınlanacak olan 78. bölümünde yaşanacak gelişmeleri heyecanla bekliyor. Kuruluş Osman 79. bölüm 2. fragmanı bugün ya da yarın atv ekranlarında olacak.
TUZAĞA DÜŞÜYOR
Vezir Alemşah'ı Bilecik Kalesi'nde köşeye sıkıştıran Osman Bey hiç beklemediği bir tuzağa düşerken, Tekfur Kosses de Tekfur Nikola'nın eline geçer.
Osman Bey ve alpleri esir edilip ağır işkenceden geçirilir. Vezir Alemşah, Osman Bey ve alplerinin bir an önce öldürülmesine karar verir. Vezir Alemşah, bu anı büyük bir gösteriye çevirme derdindedir ve Bilecik Kalesi'nde kurulan darağacında Osman Bey'in boynuna urgan geçirir.
Geyhatu ve Moğolların dönüşü dengeleri nasıl değiştirecek? Geyhatu ve Osman Bey nasıl karşı karşıya gelecek? Geyhatu'nun Altuğ Alp'i infaz etmesine Osman Bey nasıl tepki verecek?