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    • 24.01.2022 09:44
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    • 24.01.2022 09:45
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    Memduh Ün kimdir? Fatma Girik Memduh Ün eşi kimdir? Fatma Girik çocuğu var mı?

    Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik hayatını kaybetti. Yaşanan bu gelişme ünlü sanatçının hayranlarını kahretti. Fatma Girik'in vefatı sonrası Memduh Ün ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Memduh Ün kimdir? Fatma Girik Memduh Ün eşi kimdir? Fatma Girik çocuğu var mı? İşte detaylar...

    Memduh Ün kimdir?

    Türk sinemasının önemli isimlerinden olan Fatma Girik'ten acı haber geldi. Gelen bilgilere göre, usta oyuncu Girik'in sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Usta oyuncunun vefatı hayranlarını yasa boğdu. Peki, Memduh Ün kimdir? Fatma Girik Memduh Ün eşi kimdir? Fatma Girik çocuğu var mı? İşte merak edilenler...

    MEMDUH ÜN KİMDİR?

    1920'de İstanbul'un Kasımpaşa'da dünyaya geldi. Babası polis Mustafa Ün, annesi bir deniz yüzbaşısının kızı olan Makbule Ün'dür. 1937'de Vefa Lisesinden mezun oldu. 1938 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesindeki eğitimini üçüncü sınıfta bıraktı.

    Ortaokul'da futbolla tanışan ve Langa Genç Takımı'nda futbol oynayan Ün, 1940-1942'de BJK Beşiktaş'ta yer aldı. 1941 yazında Ankara Demirspor' da oynadı. Takımı 1942-43 sezonunda Ankara ligi şampiyonu oldu. Askerliğini 1946'da Ankara'da tamamladıktan sonra İstanbulspor takımının antrenmanlarına katıldı, ardından İETT Futbol Takımı' na geçti. Futbol hayatı devam ederken bir yandan da Eskişehir Şeker Fabrikası'nda, TCDD'de ve Elektrik İdaresinde memurluk yaptı.

    1947'de amatör oyuncularla çalışmak isteyen yapımcı Hürrem Erman' ın "Damga" filminde oynaması teklifi üzerine Turhan Ün takma adıyla bu filmde oyuncu olarak yer aldı. 1949'da Cahide Şen ile evlendi. Bu evlilikten bir oğlu, bir kızı dünyaya geldi.

    İETT'de memurluk yapmayı sürdüren Ün, 1949'da Karadeniz Postası filmi ile ikinci kez oyunculuk yapma fırsatı yakaladı. Ardından arkadaşı Arşavir Alyanak ile birlikte senaryosunu yazdıkları Hayat Acıları (1951) adlı filmi çekerek ile yapımcılık deneyimini gerçekleştirdi. Arşavir ve Ün, ticari başarı sağlayan bu filmin bütün haklarını Ceylan Film'e satarak kendi yapım şirketleri olan Yakut Film'i (1951) kurdular. 1954'e kadar Yakut Film'in ve başka şirketlerin filmlerinde oyunculuk yapmaya devam eden Ün, 1954'te yönetmenliğe geçti. İlk filmi Düşman Aşıklar' ın uğradığı ticari başarısızlık ile hayal kırıklığı yaşadı. Ertesi yıl melodram kalıbına uygun temalar kullanarak yaptığı Yetim Yavrular ile başarıyı yakaladı ve 1959'a kadar koyu melodram filmleri yapmayı sürdürdü. Bu dönemdeki filmlerinin çoğunda Muhterem Nur başrol oyuncusu olarak rol aldı.

        Ün, 1958'de Üç Arkadaş filmiyle melodram kalıbının dışına çıkarak sinema dilini değiştirdi. Film, Türkiye sinemasının en iyi filmlerinden biri olarak kabul edildi. Bu filmdeki başarısı sayesinde Film Dostları Derneği'ne davet edilen sanatçı, Türk sinemasının önemli yönetmenleri arasına katıldı. Bu dönemde Fatma Girik' le yaşamaya başladı ve çiftin birlikteliği hayat-boyu devam etti.

        1960 yılında çektiği Ayşecik filmi ile Türkiye sinema tarihinin çocuk yıldızlar dönemini başlattı. Ayşecik'le kazandığı başarının ardından Arşavir Alyanak ile Yakut Film'de ortaklığı sona erdi ve Uğur Filmi kurdu. Gişe garantisi olan filmler üretmeye yönelen Memduh Ün, yıldız oyunculara uygun filmler üretti. Ayhan Işık ile polisiye ve komedi filmleri, Fatma Girik ile güçlü erkeksi kadın tipleri üzerinden filmlere çevirdi.

        1960'ta Be-ya Film adına çektiği ve Edmond Morris'in Tahta Çanaklar adlı oyunundan uyarladığı Kırık Çanaklar, 2. Türk Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Film" ödüllerini aldı. Daha sonra yerli ve yabancı uyarlamalara yönelerek Orhan Kemal, Kerime Nadir, Graham Green, William Irish, Peride Celal gibi edebiyatçıların eserlerini sinemaya uyarladı. Kemal Tahir'in senaryosunu yazdığı Namusum İçin'i yönetti. Film, 3. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünü aldı.
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