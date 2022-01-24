Emanet’in Çiçek’i Beren Akın: "Ekranda sahte şeyler izleyebiliyoruz"

YouTube'un sevilen kanallarından Bi' Başka'ya konuk olan Beren Akın, müzisyenlikten oyunculuğa geçiş sürecini de anlattı. Liseye kadar Mimar Sinan'da müzik eğitimi alan oyuncunun, bir tiyatro oyununun orkestrasına şans eseri katılması sonucu hedefleri değişti ve oyunculuk okumaya karar verdi.

Nasılsın? Hayat nasıl gidiyor?

Güzel gidiyor. Sete gidip geliyorum. Onun dışında evdeyim.

Emanet'ten, Çiçek'ten bahsederek başlamak istiyorum. Bu rol sana nasıl geldi?

Proje bana Ağustosta geldi. Çiçek'in gidişatı başta belli değildi. Birkaç seçenek vardı. Kafamda soru işaretlerim vardı. Aslında Çiçek'i bulmakta zorlandım. Ben kötü bir karakterin yandaşı olarak girdim diziye. Ama yine de çok kötü bir profil çizmedim. İkilemdeydik. Şimdi karakterimin gidişatından memnunum. Çok seviyorum Çiçek'i oynamayı.

Set ortamı nasıl?

Günlük dizi çektiğimiz için çok yoruluyoruz. Bu yoğunluk hepimizi yorabiliyor. Ama her zaman herkesin birbirine çok saygısı ve sevgisi var. Çok keyifli geçiyor set günlerimiz. Böyle olunca da yorgunluğumuz tatlı bir yorgunluğa dönüşüyor.

"Tempoya alışamamaktan korktum"

Dediğin gibi günlük dizide oynamak çok yorucu olsa gerek. Nasıl göğüslüyorsun bunu?

Ben sakin bir insanım. Pozitif biriyim. Çok fazla yorulmam. Daha önce böyle günlük yayınlanan bir işte bulunmamıştım. Başta biraz zorlandım açıkçası. Tempoya alışamamaktan korktum. Sonrasında rutinimi oturttum. Boş günlerimi programlarımı ayarladım. Bu yüzden başlardaki gibi yormuyor beni bu durum.