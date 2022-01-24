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    • Magazin
    • 24.01.2022 17:30
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    • 24.01.2022 17:45
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    Ayberk Pekcan (Diriliş Ertuğrul Artuk Bey) öldü mü? Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Oynadığı diziler...

    Geçtiğimiz yıl ekim ayında akciğer kanserine yenildiğini duyuran ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan acı haber geldi. Ünlü oyuncunun vefat haberi sevenlerini kahretti. Pekcan, Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Artuk Bey karakteriyle çok sevilmişti. Peki, Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte oynadığı diziler...

    Ayberk Pekcan hayatını kaybetti!

    Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Pekcan, Diriliş Ertuğrul'da Artuk Bey karakteriyle milyonların sevgisini kazanmıştı. Peki, Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte oynadığı diziler...

    ACI HABER GELDİ

    Ekim ayında akciğer kanseri tedavisi görmeye başlayan ünlü oyuncu Ayberk Pekcan geçen hafta memleketi Mersin'de yoğun bakıma alınmıştı. 51 yaşındaki oyuncu bugün hayatını kaybetti. Pekcan ekim ayında sırt ağrısı şikâyetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrenmişti.

    Pekcan, kemoterapiye başladığını böyle duyurmuştu:

    "Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla..."

        AYBERK PEKCAN KİMDİR?

        Ayberk Pekcan 22 Mayıs 1970'te Mersin'de dünyaya geldi. Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Daha sonra İstanbul'da oyunculuk kariyerine başladı.

        Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde oynadı. 2010 yılında başrolünde oynadığı Saç adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. 2012 yılında gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

        Ekim 2021'de akciğer kanserine yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.
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        Haberler Magazin Ayberk Pekcan (Diriliş Ertuğrul Artuk Bey) öldü mü? Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Oynadığı diziler...
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