Ayberk Pekcan (Diriliş Ertuğrul Artuk Bey) öldü mü? Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Oynadığı diziler...

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Pekcan, Diriliş Ertuğrul'da Artuk Bey karakteriyle milyonların sevgisini kazanmıştı. Peki, Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte oynadığı diziler...
ACI HABER GELDİ
Ekim ayında akciğer kanseri tedavisi görmeye başlayan ünlü oyuncu Ayberk Pekcan geçen hafta memleketi Mersin'de yoğun bakıma alınmıştı. 51 yaşındaki oyuncu bugün hayatını kaybetti. Pekcan ekim ayında sırt ağrısı şikâyetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrenmişti.
Pekcan, kemoterapiye başladığını böyle duyurmuştu:
"Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla..."