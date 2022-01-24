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    • Magazin
    • 24.01.2022 09:17
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    • 24.01.2022 09:30
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    SON DAKİKA! Fatma Girik yaşamını yitirdi! Fatma Girik kimdir? Fatma Girik neden öldü?

    Son dakika haberine göre ünlü oyuncu ve sanatçı Fatma Girik yaşamını yitirdi. Aile dostlarının yaptığı açıklamaya göre Girik, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Doktorlar ölüm nedenini henüz açıklamadı.

    Ünlü oyuncu Fatma Girik yaşamını yitirdi

    Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı torba Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı 79 yaşındaki Fatma Girik bu sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

    Fatma Girik'in aile dostlarından Filiz Kalkavan yaptığı açıklamada "Fatma hanım ile uzun yıllarımız birlikte geçti. Tedavisinin daha iyi yapılabilmesi için İstanbul'daki evine gitmişti. Yaklaşık iki hafta önce fenalaşarak özel hastaneye ve orada yoğun bakıma alınmıştı. Bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Doktorlar ölüm nedenini henüz açıklamadı ama biz corona virüsüne yakalandığını duyduk. Cenazesi ile ilgili işlemler henüz aydınlanmadı" diye konuştu.

    Fatma Girik'in hayat arkadaşı Memduh Ün 16 Ekim 2015 tarihinde yaşamını yitirmiş Bodrum'un Torba Mezarlığı'nda defnedilmişti. Fatma Girik annesi Münevver Girik ve ablası Müesser Girik Torba'daki evinde yaşıyor.

    Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Girik'in ölüm haberini duyurdu. Keskin paylaşımında, "Yeşilçam'ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim." dedi.

    FATMA GİRİK KİMDİR?
    Fatma Girik 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk oyuncu, eski siyasetçidir.

    12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

    180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.

        FATMA GİRİK'İN OYNADIĞI FİLMLER
        Sinema bir mucizedir (2005)
        Büyülü fener (2005)
        Japon Isi (1987) .... Japan Robot
        Yilanlarin öcü (1985) .... Irazca
        Nefret (1984)
        Postaci (1984) .... Sevatap
        Gülsüm Ana (1982)
        Kanli Nigar (1981) .... Kanli Nigar
        Gelincik (1978)
        Yasam kavgasi (1978) .... Emine



        Intikam Melegi - Kadin Hamlet (1977) .... Hamlet
        Hatasiz kul olmaz (1977)
        Meryem ve Ogullari (1977) .... Meryem
        Ölmeyen sarki (1977)
        Agri dagi efsanesi (1975) .... Gülbahar
        Kara peçe (1974)
        Kuma (1974) .... Hanim
        Once vatan (1974)
        Dagdan inme (1973) .... Elif
        Gönülden yaralilar (1973) .... Zeynep
        Kambur (1973) .... Azize
        Kizgin toprak (1973) .... Sultan
        Toprak Ana (1973)
        Murat ile nazli (1972) .... Nazli
        Namus (1972) .... Zeynep
        Aci (1971) .... Zelha
        Iki ruhlu kadin (1971) .... Selma
        Kerem ile Asli (1971) .... Asli
        Kategori:Mahsere kadar (1971) .... Fatma
        Kategori:Mualla (1971)
        Kategori:Önce sev sonra öldür (1971)
        Kategori:Satin alinan koca (1971)



        Kategori:Solan bir yaprak gibi (1971)
        Yarin son gundur (1971)
        Duyduk duymadik demeyin (1970)
        Ham meyva (1970)
        Meçhul kadin (1970) .... Nermin
        Sevenler ölmez (1970) .... Nevin
        Soför Nebahat (1970)
        Bos besik (1969) .... Fatma
        Büyük yemin (1969) .... Iraz
        Erkek Fatma (1969) .... Fatma
        Menekse gözler (1969) .... Serap
        Vatan ve Namik Kemal (1969) .... Zekiye
        Ana hakki ödenmez (1968)
        Çöl kartali Seyh Ahmet (1968)
        Ezo Gelin (1968) .... Ezo
        Kafkas kartali (1968)
        Köroglu (1968) .... Hüsnübala
        Nilgün (1968) .... Nilgün
        Öksüz (1968)
        Vuruldum bir kiza (1968)
        Surtugun kizi (1967)
        Aga düsen kadin (1967)
        Anadolu kizi (1967)
        Aysecik - Canim annem (1967)



            Dolmus soförü (1967)
            Hirsiz prenses (1967)
            Karakolda ayna var (1967)
            Kiralik kadin (1967)
            Kiz kolunda damga var (1967)
            Ömre bedel kiz (1967)
            Son gece (1967) .... Maria
            Yaprak dökümü (1967) .... Leyla
            Ya sev ya öldür (1967) .... Feride
            Zilli Nazife (1967) .... Nazife
            Namusum için (1966)
            Allahaismarladik yavrum (1966)
            Askin kanunu (1966)
            Avare kiz (1966)
            Bana bela derler (1966)
            Ben bir sokak kadiniyim (1966) .... Funda
            Fabrikanin soförü (1966)
            Fakir çocuklar (1966)
            Hedef Ankara (1966)
            Koca Yusuf (1966)
            Kolsuz kahraman (1966)
            Kucaktan kucaga (1966)
            Ölüm temizler (1966)
            Seni bekleyecegim (1966)
            Yigitler ölmezmis (1966)
            Altin sehir (1965)
            Bir garip adam (1965)
            Hirsiz (1965)
            Korkunç intikam (1965)
            Kumarbaz (1965)
            Seker gibi kizlar (1965) .... Belgin/Hülya
            Seker Hafiye (1965)
            Senol Birol gool (1965)
            Seveceksen yigit sev (1965)
            Severek ölenler (1965)
            Sevismek yasak (1965)
            Üç kardese bir gelin (1965)
            Yildiz tepe (1965)
            Kanun karsisinda (1964)
            Hizmetçi dedigin böyle olur (1964)
            Varan bir (1964)
            Bes seker kiz (1964)
            Fatosun fendi Tayfuru yendi (1964) .... Fatos



            Galatali Fatma (1964) .... Galatali Fatma
            Halk çocugu (1964)
            Kesanli Ali destani (1964) .... Zilha
            Kimse Fatma gibi öpemez (1964) .... Fatma
            Kirk küçük anne (1964)
            Koçum benim (1964)
            Köye giden gelin (1964)
            Muhtesem serseri (1964)
            Öp annenin elini (1964)
            Öpüsmek yasak (1964)
            Tatli sert (1964)
            Tophaneli Osman (1964)
            Kiralik koca (1963)
            Badem sekeri (1963)
            Barut fiçisi (1963)
            Bazilari dayak sever (1963)
            Bire on vardi (1963)
            Bir hizmetçi kizin hatira defteri (1963)
            Bulunmaz usak (1963)
            Hop dedik (1963)
            Katir tirnagi (1963)
            Yarali aslan (1963)
            Yavas gel güzelim (1963)
            Zifaf gecesi (1963)
            Cengiz Han'in hazineleri (1962) .... Çavdar Tarlasi
            Belali torun (1962)
            Çöpçatan (1962)
            Erkeklik öldü mü Atif Bey (1962)
            Fatosun bebekleri (1962)
            Fosforlu oyuna gelmez (1962)
            Günahsiz asiklar (1962)
            Kismetin en güzeli (1962)
            Küçük beyefendi (1962)
            Sokak kizi (1962)
            Mahalleye gelen gelin (1961)
            Avare Mustafa (1961) .... Aynur
            Bos yuva (1961)
            Duvaksiz gelin (1961)
            Iki damla gözyasi (1961)
            Sevistigimiz günler (1961)
            Çapkin hirsiz (1960)
            Aliii (1960)
            Ask hirsizi (1960)
            Cici katibem (1960)
            Civanmert (1960)
            Fakir sarkici (1960)
            Kaldirim çocugu kopuk (1960)



            Ölüm pesimizde (1960)
            Telli kursun (1960)
            Üsküdar Iskelesi (1960)
            Vatan ve namus (1960)
            Bagriyanik (1959)
            Çakir Eminem (1959)
            Eceline susamislar (1959)
            Ömrümün tek gecesi (1959)
            Sevdali gelin (1959)
            Talihsizler (1959)
            Gönülden aglayanlar (1958)
            Memis gangsterler arasinda (1958)
            Leke (1957)
            Memis is basinda (1957)
            Istiklal ugrunda (1954)

            ALDIĞI ÖDÜLLER
            1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı
            1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Sürtüğün Kızı
            1. Adana altın koza film şenliği, 1969, Büyük Yemin, en iyi kadın oyuncu
            1. Adana altın koza film şenliği, 1969, Ezo Gelin, en iyi kadın oyuncu
            3. Adana altın koza film şenliği, 1971, Acı, en iyi kadın oyuncu
            35. Antalya film şenliği, 1998, Sürtüğün Kızı, yaşam boyu onur ödülü
            18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek Ödülü

            PLAKLARI
            Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönemler olan 1960'lı ve 1970'li yıllarda Fikret Hakan'dan Suzan Avcı'ya , Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar onlarca sinema oyuncusu müzik plakları dordurmuşlardı. Bu plak yapma furyasına Fatma Girik'te katıldı ve birkaç 45'lik plak da o doldurdu. Bu plaklar şunlardır:
            1965 - Aguş / Aşka Şepke - Serengil 10010
            1975 - Aşk Düğümü / Su Sızmazdı Aramızdan - EMI Plak 1251(2008)
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