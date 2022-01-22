'Kim bu Survivor Ayşıl' diyen küçük dilini yuttu şampiyonluk elinden alınmıştı! Ayşıl Özaslanbakın kim çıktı! 2022 All-Star...

'Kim bu Survivor Ayşıl' diyen gördükleri karşısında küçük dilini yuttu! Ayşıl Özaslan çıka çıka bakın kim çıktı! 2022 All-Star... Survivor 2022 All-Star ilk yedeklerine kavuşuyor, takımların dengeleri sil baştan yazılıyor. Koronavirüsü atlatan Nisa Bölükbaşı yarışmaya geri dönerken, 2020'de şampiyonluğa gitmesi beklenirken sürpriz bir şekilde elenen Parviz Abdullayev ve yine 2020'de pek çok vukuata imzasını atan Yunus Emre Özden yarışmaya geri dönüyor. Fakat 4.yedek Ayşıl Özaslan kimdir bir türlü bulunamayınca ilk iş araştırma oldu. Peki kim bui Survivor Ayşıl?
Survivor 2022 All Star ilk yedek kadro belli oldu. Parviz Abdullayev, Yunus Emre Özden ve Nisa Bölükbaşı'nın yanında öyle bir isim vardı ki herkes 'kim bu?' sormaktan diye kendini alıkoyamadı.
Ayşıl Özaslan'ı ilk başta hatırlayamayanlar sonrasında araştırmaya koyulunca kim olduğunu gördü. Survivor Ayşıl, kimilerine şampiyonluğu elinden alınmış bir isim.