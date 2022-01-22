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    • Magazin
    • 22.01.2022 12:28
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    • 22.01.2022 12:29
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    'Kim bu Survivor Ayşıl' diyen küçük dilini yuttu şampiyonluk elinden alınmıştı! Ayşıl Özaslanbakın kim çıktı! 2022 All-Star...

    Büyük bir iddia ile yayın hayatına başlayan Survivor 2022 All-Star ilk yedekleriyle buluştu. İlk gelen yedekler ana kadroda olması beklenirken koronavirüse yakalanan Nisa Bölükbaşı, yine 2020 yarışmacılarından Yunus Emre Özden ile Parviz Abdullayev. Ancak dördüncü isim öyle bir isim ki izleyiciler tanıyamadı 'kim bu Ayşıl?' demekten kendini alıkoyamadı. Araştırmaya koyulan Survivor tutkunları, 2022 All-Star'a yedeklerden gelen Ayşıl Özaslan'ın kim olduğunu görünce küçük dilini yuttu. Survivor yedeği Ayşıl, tüm Survivor'ın atası çıktı.

    ’Kim bu Survivor Ayşıl’ diyen gördükleri karşısında şaşkına döndü

    'Kim bu Survivor Ayşıl' diyen gördükleri karşısında küçük dilini yuttu! Ayşıl Özaslan çıka çıka bakın kim çıktı! 2022 All-Star... Survivor 2022 All-Star ilk yedeklerine kavuşuyor, takımların dengeleri sil baştan yazılıyor. Koronavirüsü atlatan Nisa Bölükbaşı yarışmaya geri dönerken, 2020'de şampiyonluğa gitmesi beklenirken sürpriz bir şekilde elenen Parviz Abdullayev ve yine 2020'de pek çok vukuata imzasını atan Yunus Emre Özden yarışmaya geri dönüyor. Fakat 4.yedek Ayşıl Özaslan kimdir bir türlü bulunamayınca ilk iş araştırma oldu. Peki kim bui Survivor Ayşıl?

    Survivor 2022 All Star ilk yedek kadro belli oldu. Parviz Abdullayev, Yunus Emre Özden ve Nisa Bölükbaşı'nın yanında öyle bir isim vardı ki herkes 'kim bu?' sormaktan diye kendini alıkoyamadı.

    Ayşıl Özaslan'ı ilk başta hatırlayamayanlar sonrasında araştırmaya koyulunca kim olduğunu gördü. Survivor Ayşıl, kimilerine şampiyonluğu elinden alınmış bir isim.

        Survivor'un yayınlandığı ilk günden bu yana ekrana kattığı renk ve ünlü sayısı say say bitmez kuşkusuz. 2005 yılından bu yana ekranda olan programda 2007 yılında gidiyoruz.

        O yıl 3.sezonu 'Aslanlar-Kanaryalar' formatıyla yayınlanan Survivor'ın finalistiydi Ayşıl Özaslan. Lakabı ise Demir Leydi.

        Pek çok isme göreyse o senenin şampiyonluğu hak eden ismiydi. Asılı kalma oyununda, Özlem adlı yarışmacıyla 2 saat asılı kalarak bir rekora imzasını atmışlığı bile var.

            Finale kalan Ayşıl Özaslan şampiyonluğu ise Taner Özdeş'e kaptırdı. Pek çok sosyal medya kullanıcısına göre, Taner Özdeş'in durumunun izleyicilerde yarattığı etkiydi bu.

            YILLAR SONRA SURVIVOR'A DÖNEN AYŞIL KİMDİR?

            Ayşıl Özaslan kimdir, 1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi'nde Dış Ticaret okuduktan sonra New York'ta Berkeley College üniversitesine giderek Ekonomi eğitimi almıştır. Bir dönem Amerika'da yaşamaya başlamış ve kendisine bir işletme açmıştır. Daha sonra tekrar Türkiye'ye dönerek özel bir firmayla anlaşmış ve 7 yıldır bu firmanın Türkiye müdürlüğünü yapmaktadır.

            Çocukluk yaşlarından beri spora ilgi duyan ve sporla ilgilenen Ayşıl Özaslan, 20 senedir çeşitli spor dallarıyla uğraşmıştır. Ayrıca Almanca, Rusça, İngilizce olmak üzere 4 dil bilmektedir.
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                Haberler Magazin 'Kim bu Survivor Ayşıl' diyen küçük dilini yuttu şampiyonluk elinden alınmıştı! Ayşıl Özaslanbakın kim çıktı! 2022 All-Star...
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