'Kim bu Survivor Ayşıl' diyen küçük dilini yuttu şampiyonluk elinden alınmıştı! Ayşıl Özaslanbakın kim çıktı! 2022 All-Star...

YILLAR SONRA SURVIVOR'A DÖNEN AYŞIL KİMDİR?

Ayşıl Özaslan kimdir, 1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi'nde Dış Ticaret okuduktan sonra New York'ta Berkeley College üniversitesine giderek Ekonomi eğitimi almıştır. Bir dönem Amerika'da yaşamaya başlamış ve kendisine bir işletme açmıştır. Daha sonra tekrar Türkiye'ye dönerek özel bir firmayla anlaşmış ve 7 yıldır bu firmanın Türkiye müdürlüğünü yapmaktadır.