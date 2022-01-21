O Ses Türkiye 2022 şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye birinci kim oldu, kim kazandı?

TV8 ekranlarında büyük bir merakla izlenen yarışma programı O Ses Türkiye bugün saat 20.00'de final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecanın giderek arttığı yarışma programında finale kalan isimler birinci olmak performanslarını sergiledi. Bu akşam ekranları başında programı izleyemeyenler O Ses Türkiye 2022 birinci kim oldu, kim kazandı sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, O Ses Türkiye birinci kim oldu, kim kazandı? O Ses Türkiye 2022 şampiyonu kim oldu? İşte merak edilenler...