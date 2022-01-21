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    • Magazin
    • 23.01.2022 11:20
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    • 23.01.2022 11:20
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    O Ses Türkiye 2022 şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye birinci kim oldu, kim kazandı?

    Survivor'ın başlamasıyla birlikte TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı final bölümüyle ekranlara geliyor. O Ses Türkiye'nin finali için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı üstlendiği O Ses Türkiye 2022'de finale kalan 6 isim belirlenmişti. Şimdi şampiyon olan isim merak ediliyor. Peki, O Ses Türkiye birinci kim oldu, kim kazandı? O Ses Türkiye 2022 şampiyonu kim oldu? İşte finale dair detaylar...

    O Ses Türkiye 2022 şampiyonu kim oldu?

    TV8 ekranlarında büyük bir merakla izlenen yarışma programı O Ses Türkiye bugün saat 20.00'de final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecanın giderek arttığı yarışma programında finale kalan isimler birinci olmak performanslarını sergiledi. Bu akşam ekranları başında programı izleyemeyenler O Ses Türkiye 2022 birinci kim oldu, kim kazandı sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, O Ses Türkiye birinci kim oldu, kim kazandı? O Ses Türkiye 2022 şampiyonu kim oldu? İşte merak edilenler...

    O SES TÜRKİYE BİRİNCİ KİM OLDU, KİM KAZANDI?

    Hakkı İlek, Devrim Seyrek, Mert Yenihayat, Hasan Koçak, Mustafa Açıkgöz ve Şevval İkiz finale kalan isimler olmuştu.

    O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU HASAN KOÇAK OLDU
    2021-2022 O Ses Türkiye Şampiyonu SMS oylarıyla Hasan Koçak oldu.

    İŞTE FİNALE KALAN 6 YARIŞMACI

    Devrim Seyrek
    Hasan Koçak
    Hakkı İlek
    Mert Yenihayat
    Şevval İkiz
    Mustafa Açıkgöz

        FİNALE KALANLAR KİMİN TAKIMINDANDI?

        O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk'ün 3, Ebru Gündeş'in 3, Murat Boz'un 2, Oğuzhan Koç'un 2 yarışmacısı finale kaldı. O Ses Türkiye'de büyük final cuma akşamı gerçekleşecek ve sezonun şampiyonu belli olacak.

        O Ses Türkiye'de seyircilerin verdiği oylar ile finale kalan ilk isim Murat Boz'un takımından Hakkı İlek oldu. Finale kalan ikinci isim ise Ebru Gündeş'in takımından Mustafa Açıkgöz oldu.

        Seyircilerin oylarıyla belirlenen finalistlerden bir sonraki oylama sonucuna göre 56 oyla Beyazıt Öztürk'ün takımından Devrim Seyrek oldu.
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