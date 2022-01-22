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    • Magazin
    • 23.01.2022 12:55
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    • 23.01.2022 12:55
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    İlçeye daha ilk anda ölüm yağdıracak! Bir Zamanlar Çukurova öyle bir ismi transfer etti ki

    Bir Zamanlar Çukurova öyle bir ismi transfer etti ki! İlçeye daha ilk anda ölüm yağdıracak. 4. sezonunda dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da Eylül ve Ekim aylarında toplamda 3 bomba ayrılık yaşanmıştı. İzleyiciler tarafından her bölümü merakla takip edilen Bir Zamanlar Çukurova'da çiftliğin en önemli yüzlerinden olan iki isim daha veda ediyor. İlk bölümden bu yana kadroda yer alan Selin Genç (Gülten) ve Selin Yeninci (Saniye) diziye veda eden isimlerden olacak. Bu hafta yılbaşı nedeniyle ekranlara ara veren dizinin yeni bölümü bu hafta ekranlara damgasını vurmayı başardı.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova’dan bomba transfer!

    Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol gibi ünlü isimlerin başrollerinde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da yürek yakan bir kaza yaşandı. Selin Genç ve Selin Yeninci'den seyirciyi yıkacak haber geldi. Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın 4. sezon başında veda ettiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinden izleyicileri üzecek iki ayrılık haberi daha gelecek. Çiftliğin sevilen isimlerinden olan Saniye ve Gülten'i senaryo gereği ölerek diziye veda edecek. Gaffur karakteri ise hem eşini hem de kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayacak. Dizinin ta ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan iki önemli ismin vedası seyirciyi üzerken kadroya yeni isimler dahil olacak.

    İKİ AYRILIK YAŞANACAK

    Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın 4. sezon başında veda ettiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinden izleyicileri üzecek iki ayrılık haberi daha geldi.

    Bir Zamanlar Çukurova'nın 120. bölümündeki kaza sahnesinde çiftliğin sevilen isimlerinden olan Saniye ve Gülten'i senaryo gereği ölerek diziye veda edecek.

    Gaffur karakteri ise hem eşini hem de kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayacak. Dizinin ta ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan iki önemli ismin vedası seyirciyi üzerken kadroya yeni isimlerin dahil olacağı tahmin ediliyor.

        Diziye 120'nci bölümde dahil olacak usta oyuncu Altan Gördüm, Çolak Ağa karakteriyle dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. 20 yıl sonra yeniden Çukurova topraklarına dönen Çolak Ağa, Züleyha ile güç çatışmasına giriyor.

        HAKAN VE ZÜLEYHA EVLİLİK YOLUNDA

        Evlilik yolunda ilerleyen Hakan ve Züleyha, düğün tarihini kararlaştırıp davetiyeleri hazırlamaya başlarken Betül ve Şermin, Züleyha'ya karşı intikam planı geliştiriyor.

        Hakan'la nikâh masasına oturmadan Züleyha'yı karşısına alan Lütfiye, Betül'le beraber kaçırıldığını itiraf ediyor.

            SELİN GENÇ KİMDİR?

            Selin Genç, 21 Haziran 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

            Bu sırada Mam'art Atölye' de Rabia Sultan Düzenli, Fatoş Koçak ve Nisan Akman' dan Kamera Önü Oyunculuk ve Audition dersleri aldı.

            Menajeri Ali Sabuncugil'le çalışmaya başladıktan sonra ise Serkan Altıntaş'tan Kamera Önü Oyunculuk dersleri aldı. Verdiği auditionla yönetmen ve yapımcının beğenisini kazandı.
                İstanbul ve Tokat’ta yolcu otobüsleri devrildi
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