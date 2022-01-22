Doktorlar dizisinin Zenan'ı Melike Güner'den acı haber! O paylaşım sevenlerini kahretti

2006 yılında yayınlanmaya başlayan ve şimdilerde bile tekrar bölümleriyle ekrana gelmeye devam eden Doktorlar dizisindeki Zenan karakterini canlandıran 42 yaşındaki Melike Güner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yürek yaktı.
Annesini kaybeden ünlü oyuncu, Instagram hesabında bir paylaşımda bulunarak acı haberi duyurdu.
"DOSTLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM"
Annesinin fotoğrafını paylaşan oyuncu paylaşımına "20.01.2022'de canım annemi kaybettik. Acıma saygıyla sarılan, sessizce ellerinden tutan, yanımda olan tüm canım arkadaşlarım teşekkür ederim" notunu düştü.