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    • Magazin
    • 22.01.2022 18:25
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    • 22.01.2022 18:25
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    Doktorlar dizisinin Zenan'ı Melike Güner'den acı haber! O paylaşım sevenlerini kahretti

    Bir döneme damgasını vuran Doktorlar dizisinde canlandırdığı Zenan karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Melike Güner’den acı haber geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla annesinin vefat ettiğini açıkladı. Annesinin acı haberiyle sarsılan Güner, “Acıma saygıyla sarılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. İşte Melike Güner’in yürek yakan o paylaşımı...

    Melike Güner’den kahreden haber!

    2006 yılında yayınlanmaya başlayan ve şimdilerde bile tekrar bölümleriyle ekrana gelmeye devam eden Doktorlar dizisindeki Zenan karakterini canlandıran 42 yaşındaki Melike Güner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yürek yaktı.

    Annesini kaybeden ünlü oyuncu, Instagram hesabında bir paylaşımda bulunarak acı haberi duyurdu.

    "DOSTLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM"
    Annesinin fotoğrafını paylaşan oyuncu paylaşımına "20.01.2022'de canım annemi kaybettik. Acıma saygıyla sarılan, sessizce ellerinden tutan, yanımda olan tüm canım arkadaşlarım teşekkür ederim" notunu düştü.

        DOSTLARI BAŞSAĞLIĞINDA BULUNDU
        Güner acı haberle derinden sarsılırken, İsmail Demirci, Yasemin Özilhan, Elçin Sangu ve Seda Güven'in de aralarında olduğu birçok ünlü isim başsağlığında bulundu.

        İşte Melike Güner'in o paylaşımı...

        MELİKE GÜNER KİMDİR?
        Güner, 2 Haziran 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. İlk baş rolünü oynadığı uzun metrajlı filmi ise 2011 yılı Dram/Romantik türündeki İncir Reçeli'dir.

            14 Şubat 2011'de final yapan Doktorlar dizisinde oynamıştır. Dizide Zenan rolüyle tanınmıştır. Doktorlar dizisinde oynayan Bekir Aksoy'la beraber olmuş, hatta bu beraberlik evliliğe kadar gitmiştir.

            Sonradan ayrılmışlardır. Ayrıca yardımcı yönetmenlik de yapmıştır. 2012 yılında Merhaba Hayat adlı dizinin kadrosuna Doktorlar'da oynadığı Zenan karakteri ile katılmıştır.

            DİZİLERİ
            1999 - Hayat Bağları (Gül)
            2000 - Dadı (Vildan)
            2001 - Vay Anam Vay (Melike)
            2002 - Mahallenin Muhtarları (Çağla)
            2002 -Ekmek Teknesi (Sonay)
            2005 - Ödünç Hayat (Mine)
            2005 - Tombala (Meryem)
            2006 - Kızlar Yurdu (Zeynep)
            2006 - Doktorlar (Zenan Birtan)
            2010 - Kılıç Günü (Şeyma)
            2011 - İffet (Betül)
            2012 - Merhaba Hayat (Zenan Parlar)
            2013-2014 - Böyle Bitmesin (Gülizar)
            2021- Yalancı ve Mumları (Şerife)
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            Haberler Magazin Doktorlar dizisinin Zenan'ı Melike Güner'den acı haber! O paylaşım sevenlerini kahretti
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