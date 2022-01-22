Farklı aurasıyla adeta seyircinin yüreğine işleyecek! Gönül Dağı'na yepyeni bir karakter ekleniyor

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı bu ay iki yeni transfere imza attı. İkinci sezonunda kadrosuna bu sezon pek çok önemli ismi dahil eden Gönül Dağı yine dikkat çekecek bir transfer yaptı. Usta oyuncu Cem Kurtoğlu, Elif hemşirenin babası olarak kadrosuna katan dizi 22 yaşındaki genç oyuncu Oya İloğulları'yla anlaştı. Birçok reklam filminde rol alan Oya İloğulları'nın dizide Elvan karakterine hayat vereceği öğrenildi. Köprü Film'in yapımcılığını üstlendiği diziye geçen hafta Ramazan ve Asuman damgasını vurmuştu. Oya İloğulları'nın bu hafta yayınlanacak olan 48. bölümde diziye katılacağı öğrenilirken Asuman ve Ramazan'ın maceraları herkesi şok edecek.