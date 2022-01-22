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    • Magazin
    • 22.01.2022 19:55
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    • 22.01.2022 20:07
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    Evine girerken saldırıya uğrayan Serenay Sarıkaya detayları ilk kez anlattı açıklaması kan dondurdu! ‘Daha önce de şirkete gelerek...’

    Evine girerken saldırıya uğrayan Serenay Sarıkaya detayları ilk kez anlattı! Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Etiler'de oturduğu siteye girerken saldırıya uğramıştı. Oyuncunun şoförünün kullandığı araca tekme atan kişi, ağır küfürler sarf ederek korku dolu anlar yaşatmıştı. Olayları duyan Umut Evirgen ise soluğu arasının açık olduğu sevgilisinin yanında almış ve dört korumayı Sarıkaya’nın evinin önüne bırakmıştı. Serenay Sarıkaya, tüm bu yaşananların ardından ilk kez konuştu. Maslak’ta objektiflere yansıyan ve keyifsiz olduğu gözlenen oyuncu, olayın detaylarını anlattı. İşte o açıklama...

    Saldırıya uğramıştı! Detayları ilk kez anlattı

    Evinin önünde geçtiğimiz akşam saldırıya uğrayan Serenay Sarıkaya, dün Maslak'ta objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncunu yaşanan olaydan dolayı bir hayli keyifsiz olduğu gözlendi.

    Ünlü oyuncu, "Çok uzun zamandır yakın çevreme ve bana tehdit oluşturacak hareketlerde bulunuyor. Şirkete de saldırmıştı aynı kişi. Evime kadar gelip böyle ciddi şeyler yapacağını düşünmemiştim açıkçası. Şikayet ettik umarım daha ileri gitmeden hallolur" şeklinde konuştu.

    'ŞAHSI TANIMIYORUM'
    "Ben şahsı hiç tanımıyorum" diyen Sarıkaya, "Ofis arkadaşlarımı da korkuttu o gün, araçlara da zarar verdi. Ofisteki insanlara baya korku dolu anlar yaşattı. Dün de yardımcım Fatih Bey'e saldırdı, arabaya saldırdı. Şikayetçi oldum, Fatih Bey de oldu. Bugün tekrar görüşmeye gideceğiz halledeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

        Söz konusu kişinin, oyuncuya takıntılı olduğu ve adım adım takip edip, taciz ettiği öğrenildi. Sarıkaya, saldırı sırasında oluşan maddi hasarın önemli olmadığını sözlerine ekledi.

        Saldırı sırasında oyuncunun şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yapmıştı. Serenay, olay sonrası hemen karakola gidip şikayette bulunmuştu.

        UMUT EVİRGEN SORUSU!
        Sevgili Umut Evirgen'ın olay sonrası evine geldiği hatırlatılan Sarıkaya, "Teşekkür ederim arkadaşlar, sizleri de yağmurun altında beklettim" dedi.

            SALDIRIDAN SONRA BARIŞTILAR
            Ünlü oyuncu, Etiler Karakolu'nda şikayetçi olduktan sonra evine gitmişti. Olayları duyan Umut Evirgen, soluğu arasının açık olduğu sevgilisinin yanında almıştı. Ünlü işletmeci, dört korumayı, Serenay'ın evinin önüne bırakmıştı.
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