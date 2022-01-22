Evine girerken saldırıya uğrayan Serenay Sarıkaya detayları ilk kez anlattı açıklaması kan dondurdu! ‘Daha önce de şirkete gelerek...’

Evinin önünde geçtiğimiz akşam saldırıya uğrayan Serenay Sarıkaya, dün Maslak'ta objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncunu yaşanan olaydan dolayı bir hayli keyifsiz olduğu gözlendi.
Ünlü oyuncu, "Çok uzun zamandır yakın çevreme ve bana tehdit oluşturacak hareketlerde bulunuyor. Şirkete de saldırmıştı aynı kişi. Evime kadar gelip böyle ciddi şeyler yapacağını düşünmemiştim açıkçası. Şikayet ettik umarım daha ileri gitmeden hallolur" şeklinde konuştu.
'ŞAHSI TANIMIYORUM'
"Ben şahsı hiç tanımıyorum" diyen Sarıkaya, "Ofis arkadaşlarımı da korkuttu o gün, araçlara da zarar verdi. Ofisteki insanlara baya korku dolu anlar yaşattı. Dün de yardımcım Fatih Bey'e saldırdı, arabaya saldırdı. Şikayetçi oldum, Fatih Bey de oldu. Bugün tekrar görüşmeye gideceğiz halledeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.