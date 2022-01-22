Evine girerken saldırıya uğrayan Serenay Sarıkaya detayları ilk kez anlattı açıklaması kan dondurdu! ‘Daha önce de şirkete gelerek...’

Ünlü oyuncu, "Çok uzun zamandır yakın çevreme ve bana tehdit oluşturacak hareketlerde bulunuyor. Şirkete de saldırmıştı aynı kişi. Evime kadar gelip böyle ciddi şeyler yapacağını düşünmemiştim açıkçası. Şikayet ettik umarım daha ileri gitmeden hallolur" şeklinde konuştu.