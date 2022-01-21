Kırmızı Oda'dan Sadi'yi özleyenlere müjde var! Erkan Petekkaya diziye geri dönüyor

Geçen sezon sezonda reyting sıralamasında cuma günleri rakip tanımayan Kırmızı Oda ikinci sezonunda Total'de ilk 10'da yer alamadı. Yaşanan bu gelişmeler diziyle ilgili değişikler yapılmasına neden oldu. İlk olarak dizi yeni yılda bir süre ekranlara ara verme kararı aldı. Öte yandan Sadi karakteriyle büyük beğeni toplayan ve geçen sezon sonu projeye veda eden Erkan Petekkaya'ya teklif götürüldü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, OGM Pictures Erkan Petekkaya'ya yeniden teklif götürdü ve ünlü oyuncu bu teklifi kabul etti. Kırmızı Oda'nın yeni bölümlerinde seyirciler Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakterinin yeni sahnelerini izlemeye devam edecek.

EKRANLARA ARA VERDİ

TV8 ekranlarında cuma günleri izleyicisiyle buluşan Kırmızı Oda dizisi yeni yılın ardından bir süre ekranlara veda etme kararı aldı.