Gözaltına alınan ünlü oyuncu Sermiyan Midyat ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

Oyuncu Sermiyan Midyat, tiyatro gösterisi için geldiği Malatya'da gözaltına alındı.





POLİSLER TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Bu akşam tek kişilik tiyatro gösterisini sahnelemek üzere hava yoluyla Malatya'ya gelen oyuncu Sermiyan Midyat, Erhaç Havaalanı'na inen uçağa gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu öğrenilen oyuncu, kendisini uçaktan alan polisler tarafından adliyeye götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Anadolu 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'basit yaralama' suçuyla ilgili davaya ilişkin hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilen Midyat, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

