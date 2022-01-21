Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 21.01.2022 12:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.01.2022 14:33
    ABONE OL

    Gözaltına alınan ünlü oyuncu Sermiyan Midyat ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

    Son dakika haberi! Oyuncu Sermiyan Midyat, tiyatro gösterisi için geldiği Malatya'da gözaltına alındı. Hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu öğrenilen oyuncu, kendisini uçaktan alan polisler tarafından adliyeye götürüldü. İstanbul Anadolu 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 'basit yaralama' suçuyla ilgili davaya ilişkin hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilen Midyat, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    DHA
    Ünlü oyuncu gözaltına alındı!

    Oyuncu Sermiyan Midyat, tiyatro gösterisi için geldiği Malatya'da gözaltına alındı.



    POLİSLER TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI
    Bu akşam tek kişilik tiyatro gösterisini sahnelemek üzere hava yoluyla Malatya'ya gelen oyuncu Sermiyan Midyat, Erhaç Havaalanı'na inen uçağa gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

    ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ
    Hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu öğrenilen oyuncu, kendisini uçaktan alan polisler tarafından adliyeye götürüldü.

    SERBEST BIRAKILDI
    İstanbul Anadolu 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'basit yaralama' suçuyla ilgili davaya ilişkin hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilen Midyat, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    O ilçelerde bisikletli sapık! 18 yaşından küçük çocukları...
    Haberler Magazin Gözaltına alınan ünlü oyuncu Sermiyan Midyat ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
        SON DAKİKA