Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 20.01.2022 12:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.01.2022 12:59
    ABONE OL

    Gönül Dağı'nın ara bozan Asya'sı çıka çıka bakın kim çıktı bikinili pozları baş döndürdü! Buse Orcan'ı görenler küçük dilini yuttu

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, beklentilerin çok üzerinde bir iş oldu. Oyuncu kadrosunun genelinin genç oyunculardan oluştuğu Gönül Dağı bir yandan da kendi yıldızlarını çıkardı. Onlardan biri de Buse Orcan. Gönül Dağı izleyicileri dizinin aşıkları Asuman ve Ramazan'n arasına girdiğini düşündüğü pek sevmiyor Asya karakterini. Ancak Asya karakterine hayat veren Buse Orcan oyunculuğuyla ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Buse Orcan hakkında araştırma yapanlar bazı gerçekleri görünce şaştı kaldı. Bakın neden...

    Gönül Dağı’nın Asya’sı Buse Orcan bakın kim çıktı

    Gönül Dağı'nın ara bozan Asya'sı çıka çıka bakın kim çıktı bikinili pozları baş döndürdü! Buse Orcan'ı görenler küçük dilini yuttu... Oyuncu kadrosunda Gülsim Ali İlhani Berk Atan, Cihat Süvarioğulları, Hazal Çağlar gibi genç oyuncuların yanı sıra Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi tanıdığımız oyuncuları da bulunduran Gönül Dağı'nın şu sıralar en çok konuşulan isimlerinden biri Asya ve Asya karakterine hayat veren Buse Orcan. Buse Orcan hakkında bazı gerçekler herkesi şaşırttı.

    Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün yer aldığı Gönül Dağı dizisi, oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkati çekiyor.

    Yeni ve genç yüzlere fırsat tanımaya devam eden Gönül Dağı dizisinde rol alan genç oyuncu Buse Orcan'ın hayatı merak konusu oldu.

        Dizide hayat verdiği Mezarcı İlyas'ın kızı Asya karakteriyle adından söz ettiren Buse Orcan, hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

        MEĞER TESCİLLİ GÜZELMİŞ

        2002 yılında İzmir'de dünyaya gelen Buse Orcan, lise eğitimini İstanbul Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde aldı. Şimdilerde Başakşehir Üniversitesi'nde Lojistik bölümünde eğitim gören Orcan, kusursuz fiziği ve duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

        Buse Orcan'ın, 2018 yılında katıldığı Best Model of Turkey'de ikinci olduğu ortaya çıktı. 2019 yılında da derece elde eden Orcan, Farmasi Miss 2021'e de katıldı.

            10 PARMAĞINDA 10 MARİFET

            Oyuncu olmadan önce çeşitli markaların defilelerinde boy gösteren Buse Orcan, profesyonel olarak dansla da ilgileniyor. Piyano ve gitar çalabilen Orcan, çocukluk yıllarında başladığı baleyi de hala sürdürüyor.

            Gönül Dağı dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan genç yıldız, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

            Instagram'da 30 bine yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bakan Bilgin’den 3600 ek gösterge açıklaması
            Haberler Magazin Gönül Dağı'nın ara bozan Asya'sı çıka çıka bakın kim çıktı bikinili pozları baş döndürdü! Buse Orcan'ı görenler küçük dilini yuttu
                SON DAKİKA