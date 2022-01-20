Çukurova'da ciğer yakan kaza haberi ilçeye ulaşacak! Haşmet'in geldiği konaktan yas sesleri yükseliyor. 4. sezonunda dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da Eylül ve Ekim aylarında toplamda 3 bomba ayrılık yaşanmıştı. İzleyiciler tarafından her bölümü merakla takip edilen Bir Zamanlar Çukurova'da çiftliğin en önemli yüzlerinden olan iki isim daha veda ediyor. İlk bölümden bu yana kadroda yer alan Selin Genç (Gülten) ve Selin Yeninci (Saniye) diziye veda eden isimlerden olacak. Bu hafta yılbaşı nedeniyle ekranlara ara veren dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda olacak.
İKİ AYRILIK YAŞANACAK
Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın 4. sezon başında veda ettiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinden izleyicileri üzecek iki ayrılık haberi daha geldi.
Bir Zamanlar Çukurova'nın 120. bölümündeki kaza sahnesinde çiftliğin sevilen isimlerinden olan Saniye ve Gülten'i senaryo gereği ölerek diziye veda edecek.
Gaffur karakteri ise hem eşini hem de kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayacak. Dizinin ta ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan iki önemli ismin vedası seyirciyi üzerken kadroya yeni isimlerin dahil olacağı tahmin ediliyor.