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    • Magazin
    • 20.01.2022 17:43
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    • 20.01.2022 17:43
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    Çukur Timsah Celil kimdir? Ahmet Melih Yılmaz Çukur Timsah Celil cinsiyeti ne, son hali nasıl? Instagram adresi...

    Son olarak Çukur dizisinde Timsah Celil karakteriyle çok konuşulan Ahmet Melih Yılmaz'ın hayatına dair detaylar arama motorları üzerinde en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Geçtiğimiz yıl yine Show TV ekranlarında yayınlanan Cam Tavanlar dizisinde Şinasi rolüne hayat veren Ahmet Melih Yılmaz Instagram ve TikTok paylaşımlarıyla gündeme geldi. Peki, Çukur Timsah Celil kimdir? Ahmet Melih Yılmaz Çukur Timsah Celil cinsiyeti ne, son hali nasıl? Instagram adresi nedir? İşte merak edilenler...

    Çukur Timsah Celil kimdir?

    Çukur dizisinde canlandırdığı Şinasi rolüyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Ahmet Melih Yılmaz son olarak Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakterini canlandırmıştı. Ünlü oyuncu Instagram ve TikTok paylaşımlarıyla çok konuşuldu ve son hali merak ediliyor. Peki, Çukur Timsah Celil kimdir? Ahmet Melih Yılmaz Çukur Timsah Celil cinsiyeti ne, son hali nasıl? Instagram adresi nedir? İşte detaylar...

    Çukur'un Timsah Celil'i Yılmaz Ahmet Melih Yılmaz son haliyle takipçilerini oldukça şaşırttı. Değişimini sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Yılmaz "ben bütün benlerimi seviyorum" dedi.

    ÇUKUR TİMSAH CELİL KİMDİR?

    1989, Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü mezunu. Deneyimli bir tiyatro oyuncusudur. Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği "Woyzeck Masalı" isimli tiyatro oyununda ki oyunculuk performansı ile çok sevildi.

    Ahmet Melih Yılmaz, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2010 yılından itibaren film ve dizilerde rol almaya başladı. 2015'te Hatırla Gönül dizisinde yer aldı, 2018'den itibaren Çukur dizisinde Timsah Celil karakterini canlandırmaya başladı. Çukur dizisinden daha sonra ayrıldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. Günümüzde Show TV ekranlarında yayınlan Cam Tavanlar dizisinde Şinasi rölünde yer almaktadır.

        Diziler ve Filmler
        Gölgelerin İçinde (Sinema Filmi 2021)
        Cam Tavanlar (Şinasi, TV Dizisi 2021)
        Ex Aşkım (Berke, TV Dizisi 2021)
        Ali'nin Tabiatı (Musa, Sinema Filmi 2021)
        İçimdeki Kahraman (Kahraman, Sinema Filmi 2021)
        Yeniden Leyla (Sinema Filmi 2020)

        Orada (Volkan, Kısa Filmi 2020)
        Gölgeler İçinde (Ati, Sinema Filmi 2019)
        Çukur (Timsah Celil, TV Dizisi 2019-2020)
        Yuva (Asker, Sinema Filmi 2018)
        Körfez (Cihan, Sinema Filmi 2017)
        Daha (Osman, Sinema Filmi 2017)
        Abluka (Sinema Filmi 2015)
        Hatırla Gönül (TV Dizisi 2015)
        Felaket (Meriç, Kısa Filmi 2010)
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        Haberler Magazin Çukur Timsah Celil kimdir? Ahmet Melih Yılmaz Çukur Timsah Celil cinsiyeti ne, son hali nasıl? Instagram adresi...
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