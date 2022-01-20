Çukur dizisinde canlandırdığı Şinasi rolüyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Ahmet Melih Yılmaz son olarak Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakterini canlandırmıştı. Ünlü oyuncu Instagram ve TikTok paylaşımlarıyla çok konuşuldu ve son hali merak ediliyor. Peki, Çukur Timsah Celil kimdir? Ahmet Melih Yılmaz Çukur Timsah Celil cinsiyeti ne, son hali nasıl? Instagram adresi nedir? İşte detaylar...
Çukur'un Timsah Celil'i Yılmaz Ahmet Melih Yılmaz son haliyle takipçilerini oldukça şaşırttı. Değişimini sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Yılmaz "ben bütün benlerimi seviyorum" dedi.
ÇUKUR TİMSAH CELİL KİMDİR?
1989, Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü mezunu. Deneyimli bir tiyatro oyuncusudur. Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği "Woyzeck Masalı" isimli tiyatro oyununda ki oyunculuk performansı ile çok sevildi.
Ahmet Melih Yılmaz, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2010 yılından itibaren film ve dizilerde rol almaya başladı. 2015'te Hatırla Gönül dizisinde yer aldı, 2018'den itibaren Çukur dizisinde Timsah Celil karakterini canlandırmaya başladı. Çukur dizisinden daha sonra ayrıldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. Günümüzde Show TV ekranlarında yayınlan Cam Tavanlar dizisinde Şinasi rölünde yer almaktadır.