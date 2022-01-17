Geyhatu Göktuğ'un canını alıyor! Kuruluş Osman 78. bölüm 2. fragmanı: Obayı matem havası saracak!

Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini ve kurucusu Osman Gazi'nin hayat hikayesini aktaran Kuruluş Osman dizisi iki haftalık aranın ardından bomba bir bölümle sevenlerini ağırlayacak. Bugün yayınlanan Kuruluş Osman 78. bölüm 2. fragmanında Geyhatu'nun Osman Bey'in sadık alplerinden olan Göktuğ'u bir kılıç darbesiyle öldürdüğü görülüyor. Yaşanan bu heyecan dolu gelişmenin ardından milyonlarca izleyici dizinin bu hafta yayınlanacak olan 78. bölümünde yaşanacak gelişmeleri heyecanla bekliyor. İşte Kuruluş Osman 78. bölüm 2. fragmanı...

DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLACAK

Kuruluş Osman muhteşem bir bölümde ekranlara dönüş yapacak. Çok konuşulacak sürpriz gelişmelerle dolu 78'inci bölümden ilk fragman şok edici sahneleri ile unutulmaz bir bölümden ilk görüntülere yer verdi. Esir düşen Osman Bey ölüm kalım savaşı veriyor.