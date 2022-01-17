Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 17.01.2022 21:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.01.2022 22:01
    ABONE OL

    Geyhatu Göktuğ'un canını alıyor! Kuruluş Osman 78. bölüm 2. fragmanı: Obayı matem havası saracak!

    Aksiyonun giderek arttığı Kuruluş Osman dizisinin 78. bölüm 2. fragmanı bugün atv ekranlarında yayınlandı. İki haftadır ekranlarda olmayan Kuruluş Osman yine bomba gibi bir bölümle geliyor. Fragmanda Kayı'nın sadık alplerinden olan Göktuğ'un İlhanlı hükümdarı Geyhatu Han tarafından öldürüldüğü görülüyor. Hal böyle olunca dizinin izleyiciler 19 Ocak 2022 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan bölüme odaklandı. Öte yandan Selçuklu veziri Alemşah, Geyhatu ve tekfur Aya Nikola iş birliğiyle Osman Bey'i idam etmeye çalışacak. Milyonların heyecanla beklediği dizinin yeni bölümünde heyecan ve gerilim hat safhada olacak.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 78. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini ve kurucusu Osman Gazi'nin hayat hikayesini aktaran Kuruluş Osman dizisi iki haftalık aranın ardından bomba bir bölümle sevenlerini ağırlayacak. Bugün yayınlanan Kuruluş Osman 78. bölüm 2. fragmanında Geyhatu'nun Osman Bey'in sadık alplerinden olan Göktuğ'u bir kılıç darbesiyle öldürdüğü görülüyor. Yaşanan bu heyecan dolu gelişmenin ardından milyonlarca izleyici dizinin bu hafta yayınlanacak olan 78. bölümünde yaşanacak gelişmeleri heyecanla bekliyor. İşte Kuruluş Osman 78. bölüm 2. fragmanı...

    DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLACAK

    Kuruluş Osman muhteşem bir bölümde ekranlara dönüş yapacak. Çok konuşulacak sürpriz gelişmelerle dolu 78'inci bölümden ilk fragman şok edici sahneleri ile unutulmaz bir bölümden ilk görüntülere yer verdi. Esir düşen Osman Bey ölüm kalım savaşı veriyor.

    19 Ocak Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek yeni bölümde, Osman Bey ve alpleri Vezir Alemşah'a esir düşerken, Moğol komutanı Geyhatu intikam için bölgeye dönüyor, Gündüz Bey ise beyliğini sağlama almak istiyor.

    2021'i reytinglerin zirvesinde kapatan 'Kuruluş Osman', 2022'de de Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek.

        MOĞOLLAR GELİYOR!

        Vezir Alemşah'ı Bilecik Kalesi'nde köşeye sıkıştıran Osman Bey tuzağa düşer ve Alpleri ile birlikte esir düşer. Osman Bey ağır işkencelere dayanmak zorunda kalırken, ağabeyi Gündüz Bey'in Kayı Obası'ndaki beyliğini herkese kabul ettirmek üzere önlemler alır.

        Moğolların lideri Geyhatu'nun Osman Bey'den intikam almak için bölgeye dönüşü tüm dengeleri alt üst eder.

        SELÇUKLU TAHTI TEHLİKEDE

        Osman Bey'in yakalanması ile rahat bir nefes alan Tekfur Nikola, can düşmanı ile işbirliği yapan Tekfur Kosses'le yüzleşirken; Vezir Alemşah, Selçuklu tahtını ele geçirmek için doğru fırsatı yakaladığını düşünerek Sultan Mesud'u ortadan kaldırmaya kalkar.

            Vezir Alemşah'a engel olmaya çalışan Osman Bey'i ise büyük bir sürpriz beklemektedir.

            Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Söylediğini yapan tek lider
            Haberler Magazin Geyhatu Göktuğ'un canını alıyor! Kuruluş Osman 78. bölüm 2. fragmanı: Obayı matem havası saracak!
                SON DAKİKA