Acun Ilıcalı'ya artık gına geldi Nisa Bölükbaşı gerçeğini açıkladı! Survivor'da eski ile yeni sevgilisi eski platoniğiyle birlikte...

Acun Ilıcalı'ya Nisa gınası geldi sonunda açıkladı! Survivor 2022'de neden yok belli! Eski ve yeni sevgilisi platoniği bir arada... Survivor 2022'de herkes onu görmeyi sabırsızlıkla beklerken bir türlü ortalardan görünmedi Nisa Bölükbaşı. Bu kadar merak edilmesinin nedeni ise eski sevgilisi, yeni sevgilisi ve kendisine bir dönem platonik olarak aşık olan isimle birlikte yarışacak olmasıydı. Ve sonunda Nisa Bölükbaşı neden yok sorusu yanıt buldu. İşte Acun Ilıcalı'nın Nisa Bölükbaşı açıklaması...