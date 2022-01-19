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    • Magazin
    • 20.01.2022 00:07
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    • 20.01.2022 00:17
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    Seren Serengil, Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl’ı yerden yere vurdu! Acun Ilıcalı da nasibini aldı 'Karaktersiz' diyen Seren...

    Seren Serengil, Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl’ı yerden yere vurdu! Seren Serengil, Survivor Panorama programına sunucu olan Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl ve Acun Ilıcalı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Serengil, söz konusu açıklamasında Şeyma Subaşı’nın ablasının geçen aylarda Acun Ilıcalı’nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile bir araya gelmesine de işaret ederek Açıl için ’Karaktersiz’ ifadelerini kullandı. Serengil, Acun Ilıcalı hakkında da konuşmayı ihmal etmedi. İşte Seren Serengil’in o açıklaması...

    Şeyma’nın ablasını yerden yere vurdu!

    Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın Survivor Panorama programında sunucu oldu. Kardeşinin eski eşi Acun Ilıcalı ile birlikte çalışan Kübra Açıl'ın, Ayça Çağla Altunkaya'yla birlikte çekilen fotoğrafları da sosyal medyada büyük ses getirdi.

    Yapılan yorumlarda kimileri "Kanlı bıçaklı mı olmaları gerekiyor" derken kimileri ise "Medeniyetle ilgisi yok tamamen parayla alakalı" dedi.

    SEREN'DEN YORUM GECİKMEDİ!
    Seren Serengil de sunuculuğunu üstlendiği magazin programında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Seren Serengil bu durum için "Kendilerine, ailesine, birbirlerine saygısı olan kişiler değil ki bunlar. Gurursuzluğun böylesi…" diyerek Acun'a seslendi.

        Serengil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar senin yancıların. Arkadaşın olamazlar zaten yanında çalışan insan nasıl arkadaşın olacak? Bu da çok hata. Eski karının kız kardeşi ve yeni sevgilinle tatile gidiyorsun. Eski eşinin kız kardeşine iş veriyorsun.

        İş bulma kurumuna haber verelim, senin yanındaki yancılara iş bulsunlar. Sen niye bunları kanalında toparlıyorsun? Acun orayı Ali Baba'nın çiftliğine çevirdi. Oranın kalitesini düşürüyorsun, sana yakışmıyor"
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            Haberler Magazin Seren Serengil, Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl’ı yerden yere vurdu! Acun Ilıcalı da nasibini aldı 'Karaktersiz' diyen Seren...
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