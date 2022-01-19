Seren Serengil, Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl’ı yerden yere vurdu! Acun Ilıcalı da nasibini aldı 'Karaktersiz' diyen Seren...

Serengil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar senin yancıların. Arkadaşın olamazlar zaten yanında çalışan insan nasıl arkadaşın olacak? Bu da çok hata. Eski karının kız kardeşi ve yeni sevgilinle tatile gidiyorsun. Eski eşinin kız kardeşine iş veriyorsun.