Seren Serengil, Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl’ı yerden yere vurdu! Acun Ilıcalı da nasibini aldı 'Karaktersiz' diyen Seren...

Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın Survivor Panorama programında sunucu oldu. Kardeşinin eski eşi Acun Ilıcalı ile birlikte çalışan Kübra Açıl'ın, Ayça Çağla Altunkaya'yla birlikte çekilen fotoğrafları da sosyal medyada büyük ses getirdi.
Yapılan yorumlarda kimileri "Kanlı bıçaklı mı olmaları gerekiyor" derken kimileri ise "Medeniyetle ilgisi yok tamamen parayla alakalı" dedi.
SEREN'DEN YORUM GECİKMEDİ!
Seren Serengil de sunuculuğunu üstlendiği magazin programında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.