19 Ocak Survivor kim elendi, adadan kim gitti? Survivor 2022 All Star ilk elenen isim kim oldu? 4 isim arasından...

Fenomen yarışma programı Survivor'da heyecan dolu dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Adada bugün bir ödül oyunu oynandı ve hemen sonrasında adaya veda isim açıklanıyor. Yapılan oylamanın sonrasında gözler adadan hangi ismin elendiğine çevrildi. Peki, 19 Ocak Survivor kim elendi, adadan kim gitti? Survivor 2022 All Star ilk elenen isim kim oldu? İşte merak edilenler...
19 OCAK SURVİVOR KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?
İlk eleme adayı ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında Birsen Bekgöz olmuştu. İkinci eleme adayı olan isim Sercan olarak açıklanmıştı. Üçüncü ve dördüncü eleme adayı ise Gizem ve Hikmet oldu. Elenen isim Gizem Kerimoğlu oldu.
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SÜRGÜN KAMPI NEDİR?
Acun Ilıcalı sürgün kampı adı verilen uygulamanın detaylarını "Sürgün kampını başlatıyorum. Bu akşam buradan biri ayrılacak ve tek başına kalacak. Bu akşam bir yarışmacıyı Sürgün Kampı'na yollayacaksınız. İkinci, üçüncü ve dördüncü yarışmacılar da gittikten sonra dört yarışmacıdan biri Survivor'a veda edecek.
Diğer kalanlar o adada günleri boş bir şekilde geçirdikten sonra geri dönecekler. Hiçbir şekilde oyunlara giremeyecekler. Yarışmacılar hiçbir şekilde diğerleriyle iletişim kuramayacak. Dört yarışmacı beraber kalacak. Ödülden de faydalanmayacaklar, günlük erzaklarını tüketebilecek. Tamamen ayrı bir yerde bir kamp olacak ve iletişim kurmak yok." sözleriyle anlattı.