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    • Magazin
    • 19.01.2022 23:37
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    • 20.01.2022 00:32
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    19 Ocak Survivor kim elendi, adadan kim gitti? Survivor 2022 All Star ilk elenen isim kim oldu? 4 isim arasından...

    TV8 ekranlarında hafta içi ve hafta sonu belirli günlerde yayınlanan Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde yaşanan gelişmeler seyirciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Birsen, Sercan, Gizem ve Hikmet eleme adayları oldu. Heyecan dolu olayların peşi sıra yaşandığı yarışmada bugün adaya veda eden bir isim daha belli oluyor. Peki, 19 Ocak Survivor kim elendi, adadan kim gitti? Survivor 2022 All Star ilk elenen isim kim oldu? İşte 4 isim arasından Survivor olma hayallerine veda eden isim...

    Survivor’da kim elendi, adadan kim gitti?

    Fenomen yarışma programı Survivor'da heyecan dolu dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Adada bugün bir ödül oyunu oynandı ve hemen sonrasında adaya veda isim açıklanıyor. Yapılan oylamanın sonrasında gözler adadan hangi ismin elendiğine çevrildi. Peki, 19 Ocak Survivor kim elendi, adadan kim gitti? Survivor 2022 All Star ilk elenen isim kim oldu? İşte merak edilenler...

    19 OCAK SURVİVOR KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?

    İlk eleme adayı ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında Birsen Bekgöz olmuştu. İkinci eleme adayı olan isim Sercan olarak açıklanmıştı. Üçüncü ve dördüncü eleme adayı ise Gizem ve Hikmet oldu. Elenen isim Gizem Kerimoğlu oldu.

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    SÜRGÜN KAMPI NEDİR?

    Acun Ilıcalı sürgün kampı adı verilen uygulamanın detaylarını "Sürgün kampını başlatıyorum. Bu akşam buradan biri ayrılacak ve tek başına kalacak. Bu akşam bir yarışmacıyı Sürgün Kampı'na yollayacaksınız. İkinci, üçüncü ve dördüncü yarışmacılar da gittikten sonra dört yarışmacıdan biri Survivor'a veda edecek.

    Diğer kalanlar o adada günleri boş bir şekilde geçirdikten sonra geri dönecekler. Hiçbir şekilde oyunlara giremeyecekler. Yarışmacılar hiçbir şekilde diğerleriyle iletişim kuramayacak. Dört yarışmacı beraber kalacak. Ödülden de faydalanmayacaklar, günlük erzaklarını tüketebilecek. Tamamen ayrı bir yerde bir kamp olacak ve iletişim kurmak yok." sözleriyle anlattı.

        SURVİVOR BU HAFTA HANGİ GÜNLER VAR?

        TV8 yayın akışına göre bu hafta pazartesi, salı, çarşamba, cumartesi ve pazar günleri Survivor 2022 yeni bölümleriyle saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak. TV8 yayın akışında 20 Ocak Perşembe ve 21 Ocak Cuma akşamları ise aynı saatte O Ses Türkiye yarı final ve final bölümleri yer alıyor.
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