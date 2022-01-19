19 Ocak Survivor kim elendi, adadan kim gitti? Survivor 2022 All Star ilk elenen isim kim oldu? 4 isim arasından...

SÜRGÜN KAMPI NEDİR?

Acun Ilıcalı sürgün kampı adı verilen uygulamanın detaylarını "Sürgün kampını başlatıyorum. Bu akşam buradan biri ayrılacak ve tek başına kalacak. Bu akşam bir yarışmacıyı Sürgün Kampı'na yollayacaksınız. İkinci, üçüncü ve dördüncü yarışmacılar da gittikten sonra dört yarışmacıdan biri Survivor'a veda edecek.

Diğer kalanlar o adada günleri boş bir şekilde geçirdikten sonra geri dönecekler. Hiçbir şekilde oyunlara giremeyecekler. Yarışmacılar hiçbir şekilde diğerleriyle iletişim kuramayacak. Dört yarışmacı beraber kalacak. Ödülden de faydalanmayacaklar, günlük erzaklarını tüketebilecek. Tamamen ayrı bir yerde bir kamp olacak ve iletişim kurmak yok." sözleriyle anlattı.