Başrol oyuncusu iki hafta olmayacak! Sadakatsiz'de tam her şey yolunda girdi derken kötü haber geldi!

İki haftadır ekranlarda olmayan Sadakatsiz dizisi yeni bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitleyecek. Üstelik dizi, yeni aile sürpriziyle seyircisini mest edecek. Çarşamba günlerinin sevilen dizisi Sadakatsiz 2022 yılında yayınlanacak ilk bölümüyle bu hafta yine dikkat çekecek. İki haftadır ekranlarda olmayan diziye iki ünlü isim katılıyor. Deniz Karaoğlu ile Gizem Ünsal yeni rolleriyle Sadakatsiz'de boy gösterecek. Öte yandan dizinin başrol oyuncusundan kötü haber geldi. Sadakatsiz'de Asya rolünü canlandıran Cansu Dere, koronavirüse yakalandı. Güzel oyuncu Cansu Dere'nin evinde karantinaya girdiği öğrenilirken Sadakatsiz çekimlerinin devam edeceği öğrenildi.



İKİ YENİ TRANSFER

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz Karaoğlu ile Gizem Ünsal'ın Ali'nin (Alp Akar) kız arkadaşının ailesine hayat verecek.