Aylardır beklenen dizi bomba kadroyla şovunu yapacak! Yalnız Kurt'un 1. bölüm tarihi belli oldu!

atv'nin bomba giriş yapmaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu. Dizinin yapımcısı Kurtlar Vadisi, Deli Yürek gibi önemli işlere imza atan Osman Sınav. Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt için seyircilerin heyecan sona eriyor. atv ekranlarında bugün dizinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin senaristliğini yaptığı, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un üstlendiği diziye önemli oyuncular katıldı. Dizinin kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.



;

Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok yakında seyirciyle buluşacak olan dizi; Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.