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    • Magazin
    • 20.01.2022 08:54
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    • 20.01.2022 08:55
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    Aylardır beklenen dizi bomba kadroyla şovunu yapacak! Yalnız Kurt'un 1. bölüm tarihi belli oldu!

    Yalnız Kurt'un 1. bölüm tarihi belli oldu! Aylardır beklenen dizi bomba kadroyla şovunu yapacak. Başrollerinde Cihan Ünal, Damla Colbay, Hasan Denizyaran, Polat Bilgin ve Murat Han gibi önemli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalnız Kurt dizisinin çekimleri tam gaz devam ediyor. atv'de 5 olay isimle Yalnız Kurt fırtınası esecek. atv'den diziyi büyük bir heyecanla bekleyenlere müjde verildi. "Yalnız Kurt" ilk bölümüyle 28 Ocak Cuma 20.00'de atv ekranlarında başlıyor.

    takvim.com.tr
    Yeni Kurtlar Vadisi yeni Polat Alemdar’la geliyor! Aylardır beklenen dizi bomba kadroyla şovunu yapacak

    atv'nin bomba giriş yapmaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu. Dizinin yapımcısı Kurtlar Vadisi, Deli Yürek gibi önemli işlere imza atan Osman Sınav. Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt için seyircilerin heyecan sona eriyor. atv ekranlarında bugün dizinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin senaristliğini yaptığı, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un üstlendiği diziye önemli oyuncular katıldı. Dizinin kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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    Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok yakında seyirciyle buluşacak olan dizi; Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

    atv ekranlarında 28 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

    Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

        YAKIN TARİHE IŞIK TUTACAK

        Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt"un 1. bölüm fragmanı yayınlandı. atv ekranlarında çok yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Yalnız Kurt, yayınlanan yeni tanıtımındaki aksiyon sahneleriyle seyircide merak uyandırdı.

        Yalnız Kurt geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.
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