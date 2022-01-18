Yalçın Hafızoğlu ve Aslı Bekiroğlu yeni projesiyle büyük sükse yaratacak! EDHO'ya sonradan dahil olmuştu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 2. sezonundan itibaren son sezonuna kadar Hızır Ali Çakırbeyli rolüyle izleyici karşısına çıkan Yalçın Hafızoğlu'nun yeni projesi netleşti. 5 sezon boyunca oynadığı karakterle büyük beğeni toplayan Yalçın Hafızoğlu, Ersoy Güler'in Show TV için hazırladığı Sen ve Ben isimli televizyon filminde başrol olarak karşımıza çıkacak. Hafızoğlu'na başrolde güzel oyuncuya başta Melis Tüzüngüç'ün eşlik edeceği söylenmişti. Ancak daha sonra Aslı Bekiroğlu'nun Hafızoğlu'nun yeni partneri olduğu açıklandı. Filmin oyuncu kadrosunda Bülent Çolak, Hülya Duyar, Rami Narin, Suat Sungur ve Zeynep Köse gibi ünlü isimler de yer alıyor.



YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 2. sezonundan itibaren son sezonuna kadar Hızır Ali Çakırbeyli rolüyle izleyici karşısına çıkan Yalçın Hafızoğlu'nun yeni projesi netleşti.