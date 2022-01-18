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    • Magazin
    • 19.01.2022 09:08
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    • 19.01.2022 09:09
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    Yalçın Hafızoğlu ve Aslı Bekiroğlu yeni projesiyle büyük sükse yaratacak! EDHO'ya sonradan dahil olmuştu!

    EDHO'ya sonradan dahil olmuştu! Yalçın Hafızoğlu ve Aslı Bekiroğlu yeni projesiyle büyük sükse yaratacak. EDHO'nun yıldızı yeni rolüyle sevenlerini karşılayacak. atv ekranlarında 6 sezon süresince ekranlarda olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Ali Çakırbeyli rolüyle gönüllere taht kuran Yalçın Hafızoğlu'nun yer alacağı yeni proje duyuruldu. EDHO'dan sonra kendine gelen teklifleri büyük bir titizlikle inceleyen Yalçın Hafızoğlu, Ersoy Güler'in Show TV amacıyla hazırladığı "Sen ve Ben" adlı televizyon filminde Aslı Bekiroğlu ile başrolü paylaşacak. Süreç Film'in üreticiliği üstlendiği filmin kuvvetli kadrosu da kısa sürede ilgi çekmeyi başardı.

    Ünlü oyuncu hangi filmde oynayacak?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 2. sezonundan itibaren son sezonuna kadar Hızır Ali Çakırbeyli rolüyle izleyici karşısına çıkan Yalçın Hafızoğlu'nun yeni projesi netleşti. 5 sezon boyunca oynadığı karakterle büyük beğeni toplayan Yalçın Hafızoğlu, Ersoy Güler'in Show TV için hazırladığı Sen ve Ben isimli televizyon filminde başrol olarak karşımıza çıkacak. Hafızoğlu'na başrolde güzel oyuncuya başta Melis Tüzüngüç'ün eşlik edeceği söylenmişti. Ancak daha sonra Aslı Bekiroğlu'nun Hafızoğlu'nun yeni partneri olduğu açıklandı. Filmin oyuncu kadrosunda Bülent Çolak, Hülya Duyar, Rami Narin, Suat Sungur ve Zeynep Köse gibi ünlü isimler de yer alıyor.

    YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 2. sezonundan itibaren son sezonuna kadar Hızır Ali Çakırbeyli rolüyle izleyici karşısına çıkan Yalçın Hafızoğlu'nun yeni projesi netleşti.

    5 sezon boyunca oynadığı karakterle büyük beğeni toplayan Yalçın Hafızoğlu, Ersoy Güler'in Show TV için hazırladığı Sen ve Ben isimli televizyon filminde başrol olarak karşımıza çıkacak.

    PARTNERİ DEĞİŞTİ

    Hafızoğlu'na başrolde güzel oyuncuya başta Melis Tüzüngüç'ün eşlik edeceği söylenmişti. Ancak daha sonra Aslı Bekiroğlu'nun Hafızoğlu'nun yeni partneri olduğu açıklandı.

        Filmin oyuncu kadrosunda Bülent Çolak, Hülya Duyar, Rami Narin, Suat Sungur ve Zeynep Köse gibi ünlü isimler de yer alıyor.

        YALÇIN HAFIZOĞLU KİMDİR?

        1989 yılında İstanbul'da doğdu. 2012 yılında Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1999-2002 yılları arasında Yücel Berrak'tan davul (bateri) eğitimi aldı.

        2014 yılında Nazan Koçak, 2015 yılında Deniz Erdem, 2016 yılında Endemol Shine Türkiye bünyesinde Süeda Çil, Destan Batmaz ve Berna Adıgüzel' den oyunculuk eğitimleri aldı.
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            Haberler Magazin Yalçın Hafızoğlu ve Aslı Bekiroğlu yeni projesiyle büyük sükse yaratacak! EDHO'ya sonradan dahil olmuştu!
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