Büyük yankı uyandırdı dengeleri altüst edecek! Kardeşlerim'in yıldızı Yalnız Kurt'a geçiyor iddiaları!

Kardeşlerim dizisinin Kadir'i Halit Özgür Sarı yeni dizisinin belli olduğu iddia edildi. Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Kadir karakteriyle çok sevilen Halit Özgür Sarı'nın bu sezon şovunu atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'ta oynayacağı konuşuluyor. Diziden ayrılıkdıktan sonra pek çok teklif alan ve önemli projeler için adı geçen Halit Özgür Sarı'nın hangi projede yer alacağı ise hayranlarının merak ettiği sorulardan birisi. Halit Özgür Sarı, duayen yönetmen Osman Sınav'ın atv için hazırladığı Yalnız Kurt dizisinde boy göstereceği iddialar arasında en dikkat çekenlerden birisi olsa da henüz açıklama gelmediğini belirtelim.



YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Kardeşlerim'de yaşanan 2 vedadan sonrası seyirciler büyük şok yaşadı. Melisa karakteri Kadir'in ölümüne neden olmuş ve yaşanan bu olay adeta yürekleri dağlamıştı.